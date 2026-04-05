Sem hora marcada: como o fast beauty está redefinindo o mercado de beleza

"É uma maquiagem de bom custo-benefício, mais estratégica e personalizada, feita em cerca de 20 a 30 minutos", afirma a maquiadora Amanda - (crédito: Reprodução/Instagram: @makeemfocobsb)

A correria do dia a dia tem mudado a forma como as pessoas se relacionam com os cuidados de beleza. Se antes era comum reservar horas para ir ao salão, hoje a lógica é outra. O tempo ficou mais curto, as rotinas mais cheias e, ainda assim, o desejo de se cuidar continua presente. Nesse contexto, o autocuidado deixou de ser apenas uma questão estética e passou a ser visto como parte do bem-estar e da autoestima. É nesse cenário que cresce no Brasil o chamado fast beauty, um modelo que aposta em serviços rápidos e funcionais, pensados para caber na rotina.

A proposta é atender de forma prática quem não pode, ou não quer, passar longos períodos no salão. Em vez de procedimentos demorados, entram serviços mais objetivos, como escovas, maquiagem, manutenção de unhas e pequenos retoques, feitos em poucos minutos. Em muitos casos, nem é preciso agendar. A cliente chega, escolhe o que precisa e é atendida conforme a disponibilidade. O foco está em resolver a demanda do momento com eficiência, sem abrir mão de um resultado bem feito.

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Esse formato exige mudanças também na forma de trabalhar. Os processos são pensados para ganhar tempo, com etapas reduzidas e escolhas mais estratégicas de produtos e técnicas. Profissionais passam por treinamento para executar os serviços com mais agilidade e segurança, e os atendimentos seguem um padrão que facilita a entrega rápida. A ideia não é fazer menos, mas fazer de forma mais inteligente, priorizando o que realmente faz diferença no resultado final.

Para Eduarda Gueiros, sócia-fundadora e diretora de marketing da Bessie Beauty Club, esse movimento acompanha uma mudança clara no comportamento das clientes. "A mulher de hoje vive uma rotina dinâmica, acumula diferentes responsabilidades e passou a valorizar cada vez mais a praticidade. Ao mesmo tempo em que quer se cuidar, não está disposta a dedicar horas a isso", afirma. Segundo ela, o fast beauty surge justamente para acompanhar esse ritmo, oferecendo uma experiência que combina agilidade e resultado.

Na prática, o perfil das clientes varia bastante, mas existe um ponto em comum: todas valorizam o próprio tempo e buscam soluções que facilitem o dia a dia. Jovens em início de carreira, mães, empreendedoras e executivas compartilham a mesma necessidade de manter a aparência em dia sem transformar o cuidado em um compromisso pesado. O que se vê é uma busca crescente por serviços que resolvam mais de uma demanda de forma rápida e descomplicada.

Custo-benefício

Dentro dos salões, essa mudança aparece no tipo de serviço mais procurado. Escovas rápidas, finalizações, maquiagem express, manutenção de unhas e pequenos ajustes no visual estão entre os atendimentos mais frequentes. São escolhas que acompanham a rotina e se encaixam em diferentes momentos do dia, seja antes de uma reunião, de um evento, seja até no intervalo entre compromissos. "Hoje, o cuidado não fica mais restrito a ocasiões especiais, ele faz parte do cotidiano", diz Eduarda.

Esse novo formato também altera a percepção de custo-benefício. Nem sempre o serviço é mais barato, mas ele se torna mais acessível pela frequência com que pode ser feito. Ao otimizar tempo e a operação, os salões conseguem atender mais pessoas ao longo do dia, o que contribui para manter preços competitivos. No fim, o valor percebido está na praticidade e na possibilidade de se cuidar sem comprometer a rotina.

É dentro desse cenário que a maquiagem express também se consolida como uma das principais portas de entrada para esse tipo de serviço. A maquiadora Amanda Beatriz Pereira, 30 anos, que atua na área há 15 anos, explica que o formato foi pensado justamente para atender quem precisa de agilidade. "É uma maquiagem de bom custo-benefício, mais estratégica e personalizada, feita em cerca de 20 a 30 minutos", afirma.

Ela conta que o processo é mais direto, com menos camadas de produto e foco em um acabamento leve. A pele costuma receber uma preparação mais simples, mas bem feita, e os produtos escolhidos são aqueles que entregam resultado com rapidez. O objetivo não é reproduzir uma maquiagem completa de longa duração, mas criar um visual bonito e funcional em menos tempo. Ainda assim, o resultado atende bem a diferentes situações, como reuniões de trabalho, eventos, aniversários ou produções para fotos.

Mesmo sendo mais prática, a maquiagem express não abre mão de alguns cuidados essenciais. A preparação da pele continua sendo um dos pontos mais importantes, ainda que feita de forma mais objetiva. A hidratação, por exemplo, faz diferença no acabamento e na durabilidade. Além disso, o diálogo com a cliente é fundamental para alinhar expectativas e garantir que o resultado esteja de acordo com o que ela procura.

Além da maquiagem, outros serviços seguem essa mesma lógica de agilidade. Hidratações rápidas ajudam a devolver brilho e maciez aos fios em pouco tempo. O retoque de raiz mantém a coloração alinhada entre um procedimento completo e outro. Escovas rápidas garantem um visual arrumado em minutos, enquanto cortes de manutenção preservam o formato do cabelo sem mudanças radicais. Penteados simples, como coques e semipresos, também entram nessa lista por serem versáteis e rápidos de executar.

"É uma maquiagem de bom custo-benefício, mais estratégica e personalizada, feita em cerca de 20 a 30 minutos", afirma a maquiadora Amanda. (foto: Reprodução/Instagram: @makeemfocobsb)

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte