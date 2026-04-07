Solitude e saúde mental: ficar tempo sozinho beneficia o bem-estar  

Desde que seja exercida na medida certa, a solitude pode trazer inúmeros benefícios para a saúde mental (Imagem: U__Photo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em um mundo cada vez mais interconectado, em que as interações ocorrem, muitas vezes, à distância, deixando raramente espaço para a relação consigo mesmo, é importante repensar o papel da solitude no cotidiano. Ela é caracterizada como um estado de recolhimento voluntário e prazeroso, focada no autoconhecimento, na criatividade e na paz interior. Desde que exercida na medida certa, pode trazer benefícios para a saúde mental.

A solitude ajuda a organizar os pensamentos, aumentar a criatividade, fortalecer a autonomia e tomar decisões conscientes. Isso acontece pois, segundo a psicóloga Luciane Rabello, especialista em expatriados e RH, o tempo sozinho funciona como uma restauração mental, em que o sistema nervoso se desliga dos estímulos externos e retorna focado no equilíbrio emocional.

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No longo prazo, a solitude também consegue ajudar na redução de sintomas relacionados a transtornos mentais, como ansiedade, depressão e estados graves de estresse, justamente pelo equilíbrio emocional constante.

Solitude versus solidão

A solitude se diferencia da solidão especialmente pela voluntariedade do isolamento. No entanto, também existem outros pontos a serem refletidos para descobrir o significado do recolhimento. De acordo com a Dra. Thaís Monteiro Salan, psiquiatra e membra do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, eles são:

Há engajamento em atividades significativas no período de recolhimento ou há o predomínio de atitudes evitativas?

Existe uma dificuldade em sair do isolamento?

O tempo sozinho alterna-se com conexões sociais?

Caso haja o predomínio de atitudes evitativas, dificuldade de sair do isolamento e diminuição brusca do contato social, é provável que o indivíduo esteja se isolando de forma negativa. Inclusive, a psiquiatra alerta que essas atitudes podem aumentar o risco de demência, depressão e ansiedade.

Vantagens da solitude para a saúde física

A solitude não está somente relacionada ao ócio. Inclusive, o tempo sozinho pode ser investido em atividades criativas e relaxantes, como leitura, jardinagem, pintura e práticas contemplativas, como meditação e mindfulness.

No caso do mindfulness um exercício de foco no presente, que conta com a observação dos pensamentos e sensações , quando integrado ao tempo sozinho, também pode trazer benefícios para a saúde física. De acordo com a Dra. Thaís Monteiro Salan, essas vantagens envolvem melhora na qualidade do sono, diminuição de inflamações e menor risco de problemas cardiovasculares.

Pausas ao longo do dia para momentos individuais são importantes, mesmo que seja apenas para praticar o ócio (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

Tempo investido na solitude

O tempo investido na solitude pode variar conforme as necessidades e vontades de cada pessoa. Enquanto alguns indivíduos são mais introvertidos e preferem ficar um bom tempo sozinhos, outros optam por passar os momentos livres na companhia de amigos, parceiros e/ou familiares.

Independentemente da personalidade da pessoa, Luciane Rabello recomenda pausas diárias para estar a sós, seja realizando uma atividade ou apenas exercendo o ócio. O mais relevante não é a quantidade exata de tempo, mas a qualidade desse momento: estar realmente presente, sem distrações e sem culpa por estar sozinho, complementa.

Sinais que indicam a necessidade de ficar sozinho

Existem alguns sinais claros que podem indicar a necessidade de ficar sozinho, como irritabilidade frequente, sensação de sobrecarga, dificuldade de concentração e impaciência nas interações sociais.

Quando a pessoa percebe que está reagindo de forma intensa ou se sentindo emocionalmente drenada, isso costuma ser um indicativo de que ela precisa de um tempo de recolhimento para se organizar internamente, pontua a psicóloga.

Contudo, vale lembrar que esses sinais também podem ser indicativos de outros problemas emocionais. Portanto, caso os sintomas interfiram de maneira intensa na sua rotina ou saúde, vale a pena consultar um profissional de saúde mental.

Preconceitos que envolvem a solitude

Apesar dos benefícios, para algumas pessoas, a solitude pode parecer um sinal de fracasso e/ou rejeição. A psicóloga Luciane Rabello explica que isso ocorre porque vivemos em uma sociedade que entende a sociabilidade como sinônimo de sucesso e felicidade.

Além disso, há um desconforto coletivo com o silêncio e com o contato consigo mesmo. Para muitas pessoas, ficar sozinho pode trazer à tona emoções que elas evitam no dia a dia, acrescenta a profissional.