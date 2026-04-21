Quer fortalecer o abdômen? 10 exercícios aeróbicos para fazer hoje

Fortalecer o abdômen é essencial para a saúde e a funcionalidade do corpo. Os músculos abdominais desempenham um papel fundamental em diversas atividades do dia a dia, desde a manutenção da postura até a execução de movimentos mais complexos. Além disso, um core fortalecido oferece suporte e estabilidade à coluna vertebral, ajudando a prevenir dores nas costas.

Sabendo disso, a seguir, listamos alguns exercícios que trabalham corretamente o abdômen e ajudam a definir essa região. Confira:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Corrida

A corrida é um exercício aeróbico eficaz para fortalecer a barriga porque envolve uma ampla gama de músculos, incluindo os abdominais. Isso porque a constante contração deles para manter a postura e o equilíbrio resulta em um fortalecimento progressivo.

A pesquisa “Effects of a Cycling versus Running HIIT Program on Fat Mass Loss and Gut Microbiota Composition in Men with Overweight/Obesity”, publicada na revista Medicine & Science in Sports & Exercise, mostra que o treino HIIT-RUN em homens apresenta um resultado melhor na perda de massa gorda abdominal do que o HIIT-BIKE, mas destaca que investigações adicionais são necessárias.

2. Ciclismo

O ciclismo fortalece a musculatura e ajuda a diminuir a flacidez de membros inferiores, fazendo as regiões como pernas, barriga e bumbum oxigenar mais. Uma dica é pedalar com o abdômen contraído para deixá-lo mais durinho.

3. Natação

A natação é um exercício completo que envolve todos os grupos musculares, incluindo o abdômen, bem como melhora a respiração e a postura, aumenta a resistência e ajuda a perder peso.

A pesquisa “The Acute Effects of Swimming on Appetite, Food Intake, and Energy Expenditure”, publicada no Journal of Obesity, mostra que durante cerca de 42 minutos de natação o gasto energético médio foi de 459 kcal, demonstrando que a modalidade gera alto consumo energético, comparável a outros exercícios aeróbicos.

4. Pular corda

Pular corda é um exercício de alta intensidade que exige um esforço constante dos músculos abdominais para manter a estabilidade e coordenar os movimentos. Com a prática regular, isso leva a um notável fortalecimento do abdômen.

5. Boxe

O boxe é um esporte que envolve movimentos rápidos e coordenados dos braços, tronco e pernas. Os músculos do abdômen são constantemente ativados para fornecer suporte e estabilidade durante os movimentos, contribuindo para o fortalecimento.

O burpees exige um esforço considerável dos músculos abdominais para manter a estabilidade, o que favorece o fortalecimento do abdômen (Imagem: Media_Photos | Shutterstock)

6. Burpees

Os burpees são uma combinação de movimentos que envolvem agachamento, flexões e saltos. Essa atividade exige um esforço considerável dos músculos abdominais para manter a estabilidade e coordenar os movimentos, levando ao fortalecimento do abdômen.

7. Prancha

Embora seja um exercício estático, a prancha é altamente eficaz para fortalecer o abdômen. Ao manter a posição, os músculos abdominais são constantemente ativados para sustentar o corpo, resultando em um fortalecimento progressivo.

O artigo “Want a stronger core? Skip the sit-ups”, publicado no Harvard Health Publishing, por exemplo, indica que a modalidade é mais eficaz do que o abdominal tradicional, apontando que essa última abordagem pode ser prejudicial à coluna.

8. Dança

Os movimentos fluidos da dança exigem controle do abdômen para estabilidade. A dança do ventre, por exemplo, é especialmente benéfica para quem deseja fortalecer o core, pois foca em movimentos de contração e relaxamento dos músculos abdominais, além de trabalhar a flexibilidade, o equilíbrio e a postura.

9. Patinação

A patinação é um exercício que envolve o corpo todo, logo, ela também ajuda a trabalhar os músculos do core. No entanto, para a prática gerar resultados é preciso realizar os movimentos com precisão, de preferência de forma suave e sempre contraindo o abdômen. A atividade também alivia dores nas costas, favorece a queima de calorias e aumenta a estabilidade.

10. Remo

O remo é um exercício que envolve diversos grupos musculares, como braços, pernas, costas, glúteos e, claro, o abdômen. Neste último, a atividade trabalha intensamente os oblíquos, o reto abdominal e o transverso do abdômen, ajudando a tonificar e fortalecer a região central do corpo. Com a execução correta, o remo também é excelente para quem busca melhorar a postura, a coordenação motora e a flexibilidade.