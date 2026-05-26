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Flores, animal print e conforto marcam os sapatos da primavera

BFShow aposta em rasteiras, anabelas, cores vibrantes e modelos confortáveis para a Primavera-Verão 2027

BFShow - (crédito: Divulgação)
BFShow - (crédito: Divulgação)

Tem algo acontecendo nos pés da moda e não estamos falando apenas de conforto. Entre flores delicadas, animal print, anabelas repaginadas e uma explosão de cores como azul cobalto e verde oliva, a próxima primavera verão promete ser menos sobre escolher entre estilo ou praticidade e mais sobre finalmente ter os dois.

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Foi essa a sensação que a BFShow, a Feira do Calçado Brasileiro, realizada neste mês de maio, no Distrito Anhembi, em São Paulo, deixou. Entre marcas tradicionais, lançamentos e vitrines que já apontam para a Primavera-Verão 2027, um recado apareceu em praticamente todos os estandes. O conforto continua sendo rei, mas agora vem acompanhado de informação de moda.

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E, sim, flores para a primavera. Clichê? Quem assistiu a O diabo veste Prada provavelmente ouviu Miranda Priestly soltando um irônico comentário sobre a repetição da tendência. Mas a verdade é que elas voltam e voltam diferentes.

Na Werner, os detalhes florais aparecem com uma leitura mais refinada, delicada e contemporânea. Nada excessivamente romântico ou caricato. O floral ganha sofisticação e conversa com outra tendência forte da temporada, o chamado romântico contemporâneo.

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A Werner apostou nas flores no sapato (foto: Divulgação/Werner)

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Além da feira, as flores no sapatos também apareceram nos desfiles da estação (foto: Divulgação/Werner)

A estética feminina aparece mais limpa, funcional e elegante. Os laços ficam menores e discretos. Os saltos kitten seguem firmes. Slingbacks, sapatilhas sofisticadas e acabamentos minimalistas criam aquele visual que funciona tanto no escritório quanto no jantar de sexta-feira.

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Os acabamentos sofisticados e delicados também se destacaram (foto: Divulgação/Ramarim )

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Os acabamentos sofisticados e delicados também se destacaram (foto: Divulgação/Ramarim )

Mas se existe uma tendência que parece disputar protagonismo com o romântico é o boho, agora muito mais maduro. As referências artesanais aparecem em sandálias anabela, materiais com textura sensorial, tons terrosos, microfibra, suede e aplicações delicadas. É o visual leve sem parecer desleixado; confortável sem abrir mão de estilo.

As anabelas, aliás, merecem capítulo próprio. Elas voltam com força depois de temporadas dominadas pelos tênis e pelas plataformas robustas. Mais elegantes, versáteis e fáceis de usar no dia a dia, aparecem como aposta certeira para quem quer ganhar altura sem abrir mão do conforto.

  • O boho também se fez presente na feira de calçados
    O boho também se fez presente na feira de calçados Divulgação/Ramarim
  • As anabelas foram o grande destaque da feira
    As anabelas foram o grande destaque da feira Divulgação/Ramarim
  • Os tons terrosos chamam mais a atenção para a estação, mas o preto também se faz presente
    Os tons terrosos chamam mais a atenção para a estação, mas o preto também se faz presente Divulgação/Ramarim

Outro destaque absoluto da feira foram as rasteiras minimalistas e os modelos de dedo, que seguem firmes como protagonistas do verão. Papetes utilitárias, tamancos modernos e as chamadas toe ring sandals, sandálias com separação marcada para os dedos, aparecem como possíveis hits dos próximos meses.

  • O boho também se fez presente na feira de calçados
    O boho também se fez presente na feira de calçados Divulgação/Ramarim
  • As anabelas foram o grande destaque da feira
    As anabelas foram o grande destaque da feira Divulgação/Ramarim
  • Os tons terrosos chamam mais a atenção para a estação, mas o preto também se faz presente
    Os tons terrosos chamam mais a atenção para a estação, mas o preto também se faz presente Divulgação/Ramarim

Na cartela de cores, os neutros sofisticados seguem fortes. Bege, off white, caramelo, cacau e conhaque continuam dominando. Mas o verão também quer ousadia. O azul cobalto surge como ponto de cor poderoso. O verde-oliva aparece em diferentes propostas. Os metalizados seguem em alta. E o maximalismo aparece de maneira estratégica, sem exageros, mas com personalidade.

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O verde oliva apareceu bastante nos calçados (foto: Divulgação/Picadilly)

A Savelli, por exemplo, aposta no animal print como elemento de destaque. A padronagem retorna mais sofisticada e menos tendência passageira, funcionando quase como um neutro fashionista capaz de transformar produções básicas.

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O animal print também se faz presente nos calçados da coleção primavera/verão 2027 (foto: Divulgação/Savelli )

Enquanto isso, o universo esportivo continua forte. A Ramarim apresentou uma coleção que reforça o movimento das construções ultraleves, tênis retrô e modelagens anatômicas. Os tênis seguem relevantes, mas dividem espaço com mocassins estruturados, sapatos de inspiração colegial e referências preppy, tendência que revisita a estética dos anos 1980 e 1990 com um olhar mais feminino.

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Linha R80 da Ramarim (foto: Divulgação/Ramarim )

Na BFShow, também ficou evidente que o consumidor não quer mais abrir mão de bem-estar para estar alinhado às tendências. “A coleção Primavera-Verão 2027 reforça como a marca acompanha de perto a evolução do comportamento feminino, traduzindo tendências e necessidades reais em produtos que vão além da funcionalidade. O conforto passa a ser entendido de forma ampliada, conectado à leveza, à adaptabilidade e a uma estética alinhada ao cenário global. Mais do que calçados, falamos de uma experiência que une bem-estar, estilo e confiança”, afirma Maria Clara Palladino, head de estilo e marketing da Piccadily.

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Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 26/05/2026 16:59
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