Flores, animal print e conforto marcam os sapatos da primavera

Tem algo acontecendo nos pés da moda e não estamos falando apenas de conforto. Entre flores delicadas, animal print, anabelas repaginadas e uma explosão de cores como azul cobalto e verde oliva, a próxima primavera verão promete ser menos sobre escolher entre estilo ou praticidade e mais sobre finalmente ter os dois.

Foi essa a sensação que a BFShow, a Feira do Calçado Brasileiro, realizada neste mês de maio, no Distrito Anhembi, em São Paulo, deixou. Entre marcas tradicionais, lançamentos e vitrines que já apontam para a Primavera-Verão 2027, um recado apareceu em praticamente todos os estandes. O conforto continua sendo rei, mas agora vem acompanhado de informação de moda.

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E, sim, flores para a primavera. Clichê? Quem assistiu a O diabo veste Prada provavelmente ouviu Miranda Priestly soltando um irônico comentário sobre a repetição da tendência. Mas a verdade é que elas voltam e voltam diferentes.

Na Werner, os detalhes florais aparecem com uma leitura mais refinada, delicada e contemporânea. Nada excessivamente romântico ou caricato. O floral ganha sofisticação e conversa com outra tendência forte da temporada, o chamado romântico contemporâneo.

A Werner apostou nas flores no sapato (foto: Divulgação/Werner)

Além da feira, as flores no sapatos também apareceram nos desfiles da estação (foto: Divulgação/Werner)

A estética feminina aparece mais limpa, funcional e elegante. Os laços ficam menores e discretos. Os saltos kitten seguem firmes. Slingbacks, sapatilhas sofisticadas e acabamentos minimalistas criam aquele visual que funciona tanto no escritório quanto no jantar de sexta-feira.

Os acabamentos sofisticados e delicados também se destacaram (foto: Divulgação/Ramarim )

Os acabamentos sofisticados e delicados também se destacaram (foto: Divulgação/Ramarim )

Mas se existe uma tendência que parece disputar protagonismo com o romântico é o boho, agora muito mais maduro. As referências artesanais aparecem em sandálias anabela, materiais com textura sensorial, tons terrosos, microfibra, suede e aplicações delicadas. É o visual leve sem parecer desleixado; confortável sem abrir mão de estilo.

As anabelas, aliás, merecem capítulo próprio. Elas voltam com força depois de temporadas dominadas pelos tênis e pelas plataformas robustas. Mais elegantes, versáteis e fáceis de usar no dia a dia, aparecem como aposta certeira para quem quer ganhar altura sem abrir mão do conforto.









Outro destaque absoluto da feira foram as rasteiras minimalistas e os modelos de dedo, que seguem firmes como protagonistas do verão. Papetes utilitárias, tamancos modernos e as chamadas toe ring sandals, sandálias com separação marcada para os dedos, aparecem como possíveis hits dos próximos meses.









Na cartela de cores, os neutros sofisticados seguem fortes. Bege, off white, caramelo, cacau e conhaque continuam dominando. Mas o verão também quer ousadia. O azul cobalto surge como ponto de cor poderoso. O verde-oliva aparece em diferentes propostas. Os metalizados seguem em alta. E o maximalismo aparece de maneira estratégica, sem exageros, mas com personalidade.

O verde oliva apareceu bastante nos calçados (foto: Divulgação/Picadilly)

A Savelli, por exemplo, aposta no animal print como elemento de destaque. A padronagem retorna mais sofisticada e menos tendência passageira, funcionando quase como um neutro fashionista capaz de transformar produções básicas.

O animal print também se faz presente nos calçados da coleção primavera/verão 2027 (foto: Divulgação/Savelli )

Enquanto isso, o universo esportivo continua forte. A Ramarim apresentou uma coleção que reforça o movimento das construções ultraleves, tênis retrô e modelagens anatômicas. Os tênis seguem relevantes, mas dividem espaço com mocassins estruturados, sapatos de inspiração colegial e referências preppy, tendência que revisita a estética dos anos 1980 e 1990 com um olhar mais feminino.

Linha R80 da Ramarim (foto: Divulgação/Ramarim )

Na BFShow, também ficou evidente que o consumidor não quer mais abrir mão de bem-estar para estar alinhado às tendências. “A coleção Primavera-Verão 2027 reforça como a marca acompanha de perto a evolução do comportamento feminino, traduzindo tendências e necessidades reais em produtos que vão além da funcionalidade. O conforto passa a ser entendido de forma ampliada, conectado à leveza, à adaptabilidade e a uma estética alinhada ao cenário global. Mais do que calçados, falamos de uma experiência que une bem-estar, estilo e confiança”, afirma Maria Clara Palladino, head de estilo e marketing da Piccadily.