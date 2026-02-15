InícioRevista do Correio
Moda

Going-out top: o retorno do night look na era do TikTok

O novo going-out top une a estética Y2K ao slow fashion e à engenharia têxtil, mostrando que as atuais modelagens são versáteis e se encaixam em qualquer ocasião, sobretudo na vida noturna

A blusa de sair tem feito muito sucesso nas redes sociais - (crédito: Fotos: Reprodução/ Pinterest)
A blusa de sair tem feito muito sucesso nas redes sociais - (crédito: Fotos: Reprodução/ Pinterest)

Em 2026, a nostalgia promete tomar conta de boa parte das tendências. Na moda, essa realidade não é nada diferente. Com isso, o ato de se vestir à noite ganhou uma nova camada de complexidade técnica e um charme especial. O que antes era apenas uma peça de destaque no guarda-roupa, o popular going-out top (ou blusa de sair), evoluiu para se tornar um item de engenharia têxtil. O foco agora é a "Portrait Zone" (zona de retrato): o design é meticulosamente pensado para o enquadramento da cintura para cima.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Mais do que isso, esse novo formato vêm dominando as proporções verticais de plataformas como TikTok e Instagram, pensados especialmente na hora de fazer aquele post para mostrar o look. De acordo com a professora de moda Krystie Ribeiro, a blusa de sair atual não é apenas uma escolha estética, mas uma ferramenta de branding pessoal

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Este ano, a blusa de sair transcende a estética unidimensional, consolidando-se como uma peça de alta performance visual projetada especificamente para a economia da atenção e o enquadramento digital", explica Krystie. A especialista ressalta que a peça opera através da interseção entre brilho, recorte e versatilidade, utilizando biotecnologia e modelagem tridimensional para garantir impacto visual sem abdicar do conforto.

Dessa forma tecnicamente, o que define essa peça, hoje, é a sua capacidade de renderização. "É a blusa que opera como um dispositivo de Personal Brandingvestível", pontua a professora de moda. Segundo estudos sobre a moda mediada, o vestuário contemporâneo não é mais desenhado apenas para a presença física no espaço, mas sim para a sua performance na tela. 

Isso significa que detalhes como golas estruturadas, texturas tridimensionais e acabamentos hiper-reflexivos são estrategicamente posicionados para, além de tudo, performar nesse novo contexto contemporâneo. "Este fenômeno, que prioriza o enquadramento da cintura para cima, reflete uma adaptação evolutiva ao consumo de conteúdo em plataformas como TikTok e Instagram, onde a proporção vertical de 9:16 dita as regras de visibilidade", acrescenta.

Revival Y2K 

A nostalgia pelos anos 2000 continua forte, mas filtrada por uma consciência ambiental que a era original não possuía. O novo luxo é a "performance", onde silhuetas icônicas, como o top borboleta e a frente-única, ganham vida através do slow fashion.

Para Krystie Ribeiro, o retorno ao estilo McBling (cristais e logotipos) é um mecanismo de defesa psíquico, mas que hoje exige ética social. "A evolução criativa exige que a estética Y2K — historicamente dependente de plásticos e derivados de petróleo — se alinhe aos pilares do slow fashion: ética social, qualidade ao invés de quantidade e consciência ambiental", afirma a professora.

Isso assegura que os recortes, volumes e as transparências típicas da blusa de sair mantenham a integridade estética e o suporte necessário em qualquer tamanho, do PP ao G6, sem que a peça perca sua forma ou cause desconforto ao usuário durante o movimento.

"Assim, a blusa de sair de 2026 estabelece-se como uma peça democrática, onde a tecnologia de enquadramento da cintura para cima é otimizada para que a narrativa visual de cada indivíduo seja renderizada com a mesma sofisticação técnica, independentemente do seu biotipo, consolidando a moda como um espaço de direito à beleza e à funcionalidade", ressalta a especialista.

O desejo de celebrar

A força desse ressurgimento é também uma resposta psicológica ao longo período de dominância do loungewear e das roupas casuais. O stylist Fernando Lackman observa que a peça simboliza a retomada da vida social.

"Depois de tanto tempo vestindo conforto e neutralidade, o desejo pediu passagem. A blusa de sair volta como símbolo de encontro, de celebração e de vontade de se mostrar. Ela marca a diferença entre ficar em casa e ocupar o mundo novamente", analisa Lackman.

Diferente de décadas passadas, onde o going-out top era restrito a padrões de corpo específicos, a moda de 2026 prioriza a diversidade através da modelagem inteligente. Segundo Fernando Lackman, a inclusão deixou de ser apenas um discurso de marketing para se tornar prática no corte das roupas. "Inclusão não é discurso: é quando a roupa veste bem mais de um corpo sem perder força estética", defende o stylist.

Além da diversidade de corpos, a peça também quebra a barreira entre o dia e a noite. A rigidez dos ambientes deu lugar à adaptação de styling. "No escritório, o top aparece sob sobreposições e composições contidas. No bar, a peça assume total protagonismo. A moda deixou de separar ambientes de forma rígida e passou a trabalhar com adaptação — porque a vida real é assim", finaliza Lackman.

 

Saiba Mais


  • Esse item voltou para celebrar a nostalgia
    Esse item voltou para celebrar a nostalgia Foto: Reprodução/ Instagram (@gisele)
  • O brilho é um dos principais pontos fortes dessa peça
    O brilho é um dos principais pontos fortes dessa peça Foto: Reprodução/ Instagram (@haileybieber)
  • A blusa de sair tem feito muito sucesso nas redes sociais
    A blusa de sair tem feito muito sucesso nas redes sociais Foto: Fotos: Reprodução/ Pinterest
  • Essa peça é perfeita para ocasiões noturnas
    Essa peça é perfeita para ocasiões noturnas Foto: Reprodução/ Pinterest
  • Ela combina com diversos tipos de roupa
    Ela combina com diversos tipos de roupa Foto: Reprodução/ Pinterest
  • Google Discover Icon

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 15/02/2026 06:00
SIGA
x