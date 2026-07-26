Além do prato: experiências imersivas ganham força na gastronomia de brasília

Gastronomia, música, ambientação e propostas imersivas conquistam o público que busca transformar um simples passeio em lembranças afetivas. Em vez de apenas sair para jantar ou encontrar os amigos, cada vez mais pessoas procuram programas que ofereçam algo além. A tendência das chamadas experiências imersivas cresce em Brasília. O Correio foi convidado para conhecer três delas.

O Trust Love segue até 17 de outubro às margens do Lago Paranoá, apostando em encontros e conexões humanas em cabanas exclusivas. Logo na entrada, o convite é para desacelerar. Antes mesmo de chegar às cabanas, cada visitante recebe uma fita colorida estampada com palavras como "amor", "companheirismo", "lealdade" e "conexão". A ideia é escolher aquela que melhor representa o momento vivido e amarrá-la em um grande coração iluminado.

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O chamado Ritual das Fitas simboliza o início da experiência. A proposta é eternizar desejos e sentimentos antes de seguir para as cabanas privativas espalhadas pela orla do Lago Paranoá. Depois, o visitante escolhe onde deseja passar a noite. Há cabanas praticamente à beira do lago, outras próximas da música ao vivo e opções em pontos mais elevados, com vista panorâmica para todo o espaço. A estrutura é preparada para receber casais, amigos ou famílias. A atmosfera é construída nos detalhes. A iluminação indireta, os materiais naturais, os aromas e a gastronomia.

Para o empresário e idealizador do projeto, Mauricio Rodrigues de Andrade, a proposta nasceu justamente da necessidade de criar um espaço de conexão entre as pessoas. "Precisamos nos reinventar na pandemia. Surgiu a ideia de um restaurante em cabanas fechadas. Em uma noite intimista, as pessoas estavam felizes e tranquilas, conversando sem ninguém atrapalhar. As cabanas sempre foram o maior sucesso. E a vista linda para a Lua ou para o pôr do Sol na beira do lago é o diferencial. A proposta é falar de amor, independentemente do tipo, se é casal, irmão, amigo ou família. Queremos nos engajar com o amor", afirma.

Entre os visitantes do Trust Love estava o casal Lorena Mendes, 24 anos, estudante, e Diego Silva, 23, empresário. Sentados em uma das cabanas, eles aproveitavam um vinho enquanto observavam a paisagem do Lago Paranoá. "Estou apaixonada por essa experiência. Sempre fiquei admirando de longe com vontade de vir. Se já é bonito por foto, pessoalmente é ainda melhor. É um pacote completo: estrutura, experiência e gastronomia", conta Lorena.

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Para Diego, o contato com a natureza faz toda a diferença. "Combinar um jantar com a vista do lago e uma boa companhia foi muito bom", relata. O crescimento desse formato não se limita ao Trust Love. Brasília também abriga outras propostas que transformam refeições em experiências completas. Uma delas é o On Board, considerado o primeiro ônibus-restaurante do Brasil. A bordo de um veículo panorâmico com capacidade para 62 passageiros, os clientes percorrem alguns dos principais cartões-postais da capital enquanto degustam um menu em seis etapas assinado pelo chef Gil Guimarães, acompanhado de bebidas liberadas.

Durante aproximadamente duas horas de passeio, o roteiro passa por monumentos como a Catedral Metropolitana, a Esplanada dos Ministérios e a Ponte JK. Ao longo do percurso, os passageiros recebem explicações sobre a história da cidade. Próximo ao Setor Gráfico, por exemplo, o guia relembra a trajetória do Correio Braziliense, destacando seu papel como primeiro jornal da nova capital.

Outra opção é o The Plane Experience, restaurante temático instalado dentro de uma aeronave Fokker 100 restaurada, na Asa Sul. O espaço recria uma viagem aérea de luxo inspirada nos anos dourados da aviação. Com ingressos para a primeira classe e a classe econômica, a grande diferença está nos mimos e no espaço, pois os passageiros da primeira classe aguardam o "voo" em uma sala VIP exclusiva com aperitivos e espumantes, além de desfrutarem de mais espaço, privacidade e um menu mais refinado a bordo.

A experiência começa ainda no check-in, passa pelo atendimento feito por comissários de bordo e termina com um menu internacional que muda mensalmente de acordo com o destino escolhido. Em julho, os passageiros embarcam, simbolicamente, para Miami.

Mais do que lazer

A busca por experiências como essa tem explicação científica. Segundo o professor de psicologia da Universidade Católica de Brasília (UCB), doutor em Neurologia e Neurociências, Leandro Freitas, as pessoas passaram a valorizar momentos capazes de gerar significado emocional. "As pessoas não buscam apenas a ideia de sair de casa. Se fosse apenas isso, bastaria sair para comer ou ouvir uma música. Hoje, elas procuram experiências que tenham significado emocional, especialmente quando pensamos em propostas com um caráter romântico. Um ambiente com boa música, iluminação intimista, gastronomia de qualidade e uma paisagem agradável ativa diferentes sentidos do nosso cérebro", explica.

"Isso faz com que o momento seja mais marcante e favorece a construção de boas memórias afetivas. A novidade quebra a rotina e desperta mais atenção, o que fortalece ainda mais essa lembrança", completa. De acordo com o especialista, esse tipo de vivência também fortalece os relacionamentos. "A psicologia mostra que viver experiências novas e prazerosas em conjunto aumenta a satisfação dentro do relacionamento. Em uma rotina marcada por telas, pressão e excesso de estímulos, esses espaços funcionam como uma pausa emocional, algo de que todos nós precisamos".

Para ele, existe, ainda, uma mudança de comportamento cada vez mais evidente. "Existe uma necessidade humana de conexão. As pessoas estão buscando menos encontros automáticos e mais momentos de presença, afeto, partilha e contato olho no olho. É isso que faz essas vivências conquistarem tantos adeptos. No fim das contas, elas oferecem muito mais do que lazer".













