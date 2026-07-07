Atleta de fim de semana: treinar só dois dias faz bem para o coração?

Cardiologista Fernanda Weiler aborda os benefícios da atividade física concentrada em alguns dias da semana para a saúde cardiovascular - (crédito: Divulgação)

Muitas pessoas concentram a prática de exercícios físicos nos sábados e domingos por não conseguirem encaixá-la na rotina da semana. Esse hábito, conhecido como "atleta de fim de semana", tem sido cada vez mais estudado pela ciência.

Segundo a cardiologista Fernanda Weiler, do Hospital Sírio Libanês de Brasília, as evidências mostram que concentrar os treinos em um ou dois dias pode trazer benefícios à saúde cardiovascular. Para isso, é preciso atingir o volume recomendado de atividade física e respeitar os próprios limites.

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A médica afirma que o mais importante é acumular, ao longo da semana, pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa. Se a meta for alcançada em dois dias, já há uma redução no risco de doenças cardiovasculares e de mortalidade em comparação ao sedentarismo completo.

Cuidados antes de começar

Isso não significa que qualquer pessoa possa iniciar treinos intensos sem preparo. A prática concentrada exige cuidados, principalmente para quem possui fatores de risco. Pessoas com hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, histórico familiar de doenças cardíacas ou sedentárias por muito tempo devem passar por uma avaliação médica.

A cardiologista orienta que esse cuidado ajuda a identificar condições que ainda não apresentam sintomas. Outro ponto de atenção é a intensidade do treino. A vontade de compensar a semana parada pode levar a exageros, aumentando o risco de lesões e, em casos específicos, de eventos cardiovasculares.

A progressão do exercício deve ser gradual, respeitando o condicionamento de cada um. Durante a atividade, alguns sinais de alerta nunca devem ser ignorados. Fique atento a sintomas como:

dor ou pressão no peito;

falta de ar desproporcional ao esforço;

palpitações persistentes;

tontura ou desmaio;

mal-estar intenso.

Caso sinta algum desses sinais, a atividade deve ser interrompida imediatamente para uma avaliação médica.

Exercício não anula sedentarismo

Fernanda Weiler lembra que o exercício, embora fundamental, não anula os impactos de outros hábitos. Quem passa dez ou doze horas por dia sentado continua precisando reduzir o tempo de sedentarismo.

Pequenas pausas para caminhar, subir escadas e se movimentar ao longo do dia também fazem a diferença para a saúde do coração. A mensagem principal é que a busca pela saúde cardiovascular deve ser pautada pela constância, não pela perfeição.

Fazer atividade física aos fins de semana é muito melhor do que não fazer nenhuma. O importante é transformar o movimento em um hábito duradouro, seguro e compatível com a realidade de cada pessoa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.