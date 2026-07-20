Por que fazer agachamento? Veja 8 benefícios do exercício para o corpo

Se você busca exercícios que sejam ao mesmo tempo eficazes e completos, o agachamento certamente merece atenção. Reconhecido como um dos movimentos mais tradicionais da musculação e do treinamento funcional, ele vai muito além do trabalho das pernas: envolve glúteos, core, quadris e até a postura. Além de fortalecer a parte inferior do corpo, o agachamento contribui para a estabilidade, melhora o equilíbrio e pode potencializar o desempenho em outras atividades físicas.

A seguir, confira 8 benefícios que explicam por que esse exercício é indispensável para quem busca saúde e performance.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Fortalecimento muscular

Os agachamentos são grandes aliados na construção muscular, pois trabalham quadríceps, glúteos, isquiotibiais e a região do core. O diferencial é que, quando realizados com a técnica correta, promovem a estabilização do core, ajudando a proteger a coluna durante o movimento e tornando-se, assim, um exercício completo.

2. Agachamento melhora a mobilidade e a flexibilidade

Ao realizar o agachamento, você ativa a extensão e a flexão das articulações do quadril, joelho e tornozelo, contribuindo para melhorar a mobilidade nessas regiões. O segredo está na profundidade: quanto maior for a amplitude do movimento sem perder a técnica , maior será o ganho de mobilidade. Esse aspecto é essencial, sobretudo com o passar dos anos, para preservar a funcionalidade das articulações.

3. Favorece o emagrecimento

Os agachamentos são altamente eficientes na queima de calorias, pois recrutam diversos grupos musculares de forma simultânea, elevando o metabolismo durante e após o exercício. Além disso, ao promover o ganho de massa muscular, contribuem para o aumento do metabolismo basal, favorecendo a queima calórica mesmo em repouso.

4. Melhora da postura, do equilíbrio e do core

Agachar fortalece o core, estrutura essencial para a postura e o equilíbrio. Um abdômen fortalecido auxilia no alinhamento da coluna, prevenindo dores nas costas e favorecendo uma postura mais estável. Além disso, o equilíbrio aprimorado garante mais segurança e eficácia tanto nas atividades do dia a dia quanto na prática de outros exercícios.

O agachamento ajuda a prevenir a osteoporose (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

5. Benefícios para a saúde óssea

Ao realizar agachamentos, você aplica carga aos ossos da coluna, quadril e pernas, o que pode estimular o crescimento ósseo. Este estímulo ajuda a prevenir a osteoporose e a aumentar a densidade mineral óssea. Inclusive, exercícios de resistência como o agachamento são fundamentais para a saúde óssea em todas as idades.

Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

6. Aumenta a produção hormonal

Exercícios compostos como o agachamento podem estimular a produção de hormônios anabólicos, como a testosterona crucial para o crescimento muscular e o hormônio do crescimento (GH). Isso ocorre porque essas atividades movimentam grandes grupos musculares, como pernas, glúteos e core, exigindo maior produção metabólica e, consequentemente, estímulo hormonal.

7. O agachamento é um exercício democrático

O agachamento é um exercício democrático: não exige equipamentos, pode ser praticado em qualquer lugar e se adapta a diferentes níveis de condicionamento físico. Outro ponto positivo é a variedade de estilos como o agachamento com peso, o sumô e o búlgaro que ajudam a diversificar a rotina de treinos e a manter o estímulo constante.

8. Impacto positivo na capacidade funcional

Agachar também melhora a capacidade de realizar tarefas do dia a dia, como pegar um objeto pesado no chão ou levantar-se de uma cadeira, com menos esforço e mais eficiência. Esse ganho de mobilidade é especialmente importante com o passar dos anos, ajudando a preservar a independência e a qualidade de vida.

Agora que você conhece o quanto o agachamento pode transformar sua saúde e seu condicionamento, que tal incluí-lo na rotina e aproveitar todos esses benefícios? Só não se esqueça: a técnica correta é fundamental. Por isso, contar com a orientação de um profissional pode fazer toda a diferença para começar com segurança e colher os melhores resultados.