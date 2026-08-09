Decotes nas costas apresentam sensualidade com toque discreto

Por Daniele Felix*

Comuns em vestidos de gala e com forte presença em tapetes vermelhos, os decotes nas costas têm ganhado espaço também entre peças casuais do guarda-roupa. Cada vez mais, as aberturas na parte trás aparecem em macacões, vestidos leves e camisas, assim como em roupas destinadas a ambientes formais e de trabalho, sem perder a elegância.

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“O diferencial está na profundidade do decote e na modelagem. Quando ele é bem pensado, traz leveza. Gosto de pensar que o decote nas costas revela sem exagerar”, analisa a estilista Regina Padilha. Ela se opõe à ideia de que a exposição das costas deve ser guardada para momentos especiais e ocasiões específicas. Para a especialista, hoje em dia “a ideia não faz tanto sentido” como quando surgiram as aberturas traseiras.

Mas na hora de evidenciar as costas, alguns cuidados devem ser levados em consideração. O decote na parte de trás das roupas exige cautela e consciência corporal. “Ele deve mostrar apenas as costas. Decotes abaixo da cintura devem ser usados com cuidado para não mostrar além do desejado”, aconselha a consultora de imagem e marca pessoal Luciana Tostes.

Nas costas, o decote se torna o objeto de maior atenção do look, por isso, a melhor forma de usar é encontrando o equilíbrio com outros elementos da composição. Regina Padilha sugere: “Quando o protagonismo está nas costas, normalmente a frente é mais limpa, com uma modelagem clean”.

Os decotes traseiros trazem um toque a mais de sensualidade para as produções. Isso ocorre porque a parte de trás do tronco costuma ficar escondida e, ao ser revelada, torna-se um ponto de atração para o olhar. É o efeito furtivo que levanta a curiosidade, deixando com que a imaginação trabalhe e questione até onde a roupa cobre. Além disso, a proximidade com a linha do quadril gera um ar de mistério e curiosidade, principalmente em vestidos: quanto mais baixa a fenda, maior é o apelo sedutor.

No passado, chegaram a ser chamados de vulgares, por darem um ar mais sensual às composições. Para a consultora de moda Nina Stellato, os decotes nas costas revelam uma parte do corpo de forma mais sutil e inesperada. “Cria um efeito de surpresa e deixa a sensualidade mais elegante, sem ser tão óbvia”, enfatiza.

Tecidos e proporção

A escolha dos tecidos é essencial ao pensar na aplicação de um decote. Para Luciana, os tecidos leves são as melhores opções, pois são mais fáceis de atingir o resultado desejado, enquanto os mais pesados podem não ter o caimento desejado devido à estruturação. Regina sustenta a ideia e sugere encontrar o ponto de convergência entre o tecido e o desenho da peça desejada, para que o decote valorize o corpo sem comprometer o conforto ou o caimento da composição. A estilista reforça que a escolha do tecido ideal é importante, pois interfere diretamente no caimento e no resultado do decote.

Os decotes da parte de trás não precisam revelar toda a amplitude das costas. É possível colocar aberturas discretas e manter a elegância. “Muita gente acha que decote nas costas precisa ser profundo, mas não. Um recorte menor, mais discreto, já valoriza a silhueta e traz leveza à proposta.”

É claro que a abertura deve ser pensada para as costas. Nina explica que até é possível ter como inspiração um decote frontal ao produzir uma peça aberta atrás, porém nem tudo funciona. “Alguns formatos (frontais) se adaptam muito bem, como o V, o U e o quadrado. Já outros precisam de ajustes devido à estrutura da roupa, da sustentação e do caimento”, ensina a especialista.

Como usar

Algo capaz de arruinar o efeito belo e sedutor das costas à mostra é uma grossa tira com fechos cortando a largura do dorso. O sutiã, muitas vezes, devido à fisionomia de cada um, não pode ser deixado de lado, mas também não deve roubar a cena. “Se você não abre mão de usá-lo, o ideal é buscar um decote que o esconde”, aconselha Luciana.

Mas não é preciso reduzir as opções às aberturas mínimas por causa de um sutiã: os modelos adesivos são grandes amigos dos decotes. Tanto na frente quanto atrás, são discretos e prometem segurança. Com a intenção de levantar os seios, aconselha-se o uso do modelo conectado; caso a ideia seja apenas cobrir os mamilos e arredondar o desenho, os adesivos individuais são as melhores opções.

Formatos de corpo e funcionalidades

Como regra geral, Luciana Tostes indica como principais opções o decote canoa e o oval. O formato canoa ajuda a alargar os ombros, enquanto o oval alonga o dorso e afina as costas. Ela afirma que essas dicas ajudam na decisão, porém, antes da escolha, deve sempre ser feita uma análise completa do tipo de corpo da mulher. “Cada corpo vai demonstrar algo diferente segundo o decote”, sugere.

Para Luciana, os objetivos a serem atingidos pelo uso de um decote são relevantes. A consultora de imagem e marca pessoal acredita que montar uma peça vai além do desejo de se ter algo e passa pela construção de uma história a ser contada por meio da vestimenta.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte

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