Pastor-belga-malinois: o que saber antes de ter a raça em casa

Entrada do Hospital de Base do Distrito Federal, onde veterinária atacada por cão foi atendida - (crédito: Luiz Francisco Alves/CB/D.A.Press)

A recente notoriedade do pastor-belga-malinois, impulsionada por sua presença em operações policiais e filmes de ação, ganhou um contorno trágico após o ataque a veterinária Vitória Valle de Oliveira Pinha, de 36 anos, no Senado Federal, em Brasília, em 18 de agosto. O episódio levanta uma questão fundamental: quem realmente está preparado para ter um cão com temperamento tão forte e exigente em casa?

Vitória era funcionária terceirizada responsável pelos cuidados dos animais do Serviço de Cinotecnia do Senado. O ataque ocorreu durante o atendimento de rotina ao animal. A profissional sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital de Base do Distrito Federal, onde passou por cirurgia.

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Originários da Bélgica, esses cães foram desenvolvidos para o pastoreio, o que explica sua energia praticamente inesgotável e seu instinto de proteção. A inteligência aguçada, a lealdade extrema ao tutor e a capacidade de aprender comandos complexos fizeram da raça a preferida de forças militares e policiais em todo o mundo para funções de guarda, faro e patrulha.

Contudo, as mesmas características que os tornam excelentes cães de trabalho podem se transformar em desafios para tutores inexperientes. Um malinois sem a devida dose de exercícios e estímulos mentais pode desenvolver comportamentos destrutivos, ansiedade de separação e até agressividade. A energia acumulada precisa ser canalizada de forma produtiva diariamente.

Para quem o pastor-belga-malinois é indicado?

Esta raça definitivamente não é para qualquer pessoa. O perfil ideal de tutor é alguém com experiência prévia com cães de grande porte e temperamento forte. É preciso ter uma rotina ativa, disposição para longas sessões de treinamento e, principalmente, tempo para se dedicar ao animal. A raça não se adapta bem a uma vida sedentária ou a longos períodos de solidão em apartamentos.

Famílias com crianças pequenas precisam de atenção redobrada, pois a energia e a força do cão podem resultar em acidentes involuntários durante as brincadeiras. A socialização desde filhote com outras pessoas e animais é crucial para moldar um adulto equilibrado e seguro.

Cuidados essenciais com a raça

Antes de decidir por um pastor-belga-malinois, é vital compreender as necessidades específicas que a raça demanda para uma vida saudável e feliz. Ignorar esses pontos é o principal caminho para problemas de comportamento.

Exercício físico e mental: são necessárias, pelo menos, uma a duas horas diárias de atividades intensas. Isso inclui corridas, natação, treinos de agilidade e brincadeiras que estimulem o raciocínio, como esconder objetos para ele encontrar.

Treinamento e socialização: o adestramento deve começar cedo, com foco em reforço positivo e consistência nas regras. A socialização desde filhote com diferentes ambientes, sons, pessoas e outros cães é obrigatória para evitar que se torne um animal reativo ou medroso.

Ambiente adequado: casas com quintais grandes e devidamente cercados são o cenário ideal. O confinamento em espaços pequenos potencializa o estresse e a frustração, levando a latidos excessivos e destruição de móveis.

Saúde e alimentação: a raça é geralmente saudável, mas pode ter predisposição à displasia de quadril. A alimentação deve ser de alta qualidade, com níveis de proteína adequados para sustentar seu alto gasto energético.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.