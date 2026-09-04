Noiva viraliza com casamento em meio à enchente

Uma cerimônia de casamento pouco comum chamou atenção nas Filipinas depois que Leian Lieza Galang e Gilbert Chico decidiram manter a celebração mesmo com uma enchente dentro da Paróquia de São João Batista, em Hagonoy. A água chegou à altura da cintura enquanto os convidados acompanhavam o momento.
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Vestida de branco, Leian precisou atravessar o corredor tomado pela água turva para chegar ao altar. Familiares e amigos permaneceram no local durante o trajeto e aguardaram a chegada da noiva aos pais, que a acompanhariam até o noivo.
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Enquanto a cerimônia acontecia em meio à enchente, fotógrafos registravam cada momento. As imagens mostram profissionais fotografando e filmando o casal, enquanto uma canção de amor filipina tocava ao fundo. Mesmo diante da lama e da água, a noiva avançou cuidadosamente pelo corredor alagado.
No altar, Gilbert, usando um terno marrom, aguardava a futura esposa ao lado do padre. Apesar das condições adversas, os dois decidiram seguir com o casamento conforme planejado.
"Estávamos ansiosos por este dia há muito tempo e não queríamos que a chuva e as inundações nos impedissem de casar."
Os recém-casados também comentaram que a situação estava distante do que haviam imaginado para a celebração.
"Talvez não tenha sido o casamento que imaginávamos, mas com certeza é um dia que jamais esqueceremos", acrescentaram.
A própria paróquia havia orientado os noivos a adiarem a cerimônia por causa das condições provocadas pelas inundações.
O local também adotou medidas de precaução diante do cenário, mas Leian e Gilbert optaram por não remarcar a data e realizaram o casamento mesmo com a igreja alagada.
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