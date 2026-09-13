O poder do recovery: o treino não acaba na última repetição

A sauna e a imersão em água quente podem proporcionar relaxamento, sensação de bem-estar e ajudar na percepção de rigidez muscular - (crédito: Magnific)

A recuperação depois da atividade física deixou de ser vista apenas como uma etapa complementar e passou a fazer parte da rotina de quem busca melhorar o desempenho, cuidar do corpo e estar preparado para a próxima sessão de exercícios. Depois de treinos intensos, corridas ou competições, o organismo precisa de tempo e cuidados para se recuperar do esforço. Entre atletas profissionais e praticantes amadores, os espaços de recovery reúnem técnicas voltadas ao relaxamento, à redução da sensação de fadiga e à preparação do corpo para novas atividades.

Segundo o fisioterapeuta esportivo e proprietário da Recovery Box, Rogério Guedes, a ideia é aproximar do público comum ferramentas que antes estavam mais restritas ao esporte de alto rendimento. A experiência, no entanto, não segue um modelo único para todos os clientes. Rogério explica que o atendimento considera as condições apresentadas pela pessoa no dia da sessão, como nível de cansaço, desconfortos, rotina de treino e objetivo. “A gente não trabalha com um protocolo engessado”, afirma. A partir dessa avaliação, os profissionais definem quais recursos podem ser mais adequados para aquele momento.

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Entre as opções disponíveis estão botas de compressão pneumática, banheiras de água fria e quente, sauna seca e úmida, técnicas de contraste térmico, massagem esportiva, liberação miofascial e fisioterapia esportiva. De acordo com Rogério, os recursos também podem ser combinados durante uma mesma experiência. “Muitas vezes, o benefício não está em utilizar um único equipamento isoladamente, mas em organizar uma experiência completa e adequada para aquele momento.”

Cada técnica possui uma finalidade diferente dentro do processo de recuperação. A compressão pneumática, por exemplo, pode contribuir para a sensação de recuperação das pernas e diminuir a percepção de fadiga após exercícios intensos ou de períodos prolongados em pé. Já a imersão em água fria é bastante utilizada depois de atividades que provocam maior desgaste muscular.

Os recursos de calor seguem uma proposta diferente. A sauna e a imersão em água quente podem proporcionar relaxamento, sensação de bem-estar e ajudar na percepção de rigidez muscular. Segundo Rogério, a sauna também pode estar relacionada à qualidade do sono e à redução do estresse, principalmente pela resposta de relaxamento proporcionada após a sessão.

A massagem esportiva e aliberação miofascial são outras alternativas, principalmente, para quem busca conforto, redução da sensação de tensão e melhora da mobilidade. Já a fisioterapia esportiva entra em situações que exigem uma abordagem mais específica. “Na fisioterapia, entramos de forma mais específica quando existe dor, lesão ou alguma limitação funcional”, explica Rogério.

Depois do esforço, o cuidado

Para o fisioterapeuta João Pedro Fialho, a recuperação muscular tem papel importante depois da prática de exercícios, especialmente quando o corpo é submetido a esforços intensos. Durante a atividade, os músculos passam por processos que exigem tempo para se reorganizar. “A importância da recuperação muscular após uma atividade física é, principalmente, para prevenir lesões”, afirma.

O profissional explica que os efeitos variam de acordo com a técnica escolhida. No caso das botas de compressão e do banho de gelo, por exemplo, ocorre uma vasoconstrição, ou seja, uma diminuição do calibre dos vasos sanguíneos. Segundo João Pedro, esse processo pode influenciar a resposta inflamatória e contribuir para diminuir a percepção de dor, cansaço e fadiga.

A indicação também pode mudar conforme a modalidade praticada e a intensidade do exercício. João Pedro destaca que os recursos são bastante utilizados ematividades de endurance, que exigem esforço durante períodos mais longos. Apesar disso, exercícios de curta duração e alta intensidade também podem contar com estratégias de recovery para auxiliar o organismo após a atividade.

Entre treinos e competições

Essa necessidade é especialmente presente na rotina de atletas profissionais, que precisam conciliar treinos intensos, competições e períodos reduzidos de recuperação. É o caso de Kim Gabriel Ludgero, de 25 anos, atleta profissional e professor de jiu-jitsu. Ele conheceu as técnicas de recovery há alguns anos, quando começou a utilizá-las entre os treinos de luta.

Kim explica que, depois dos treinos intensos, costuma sentir o corpo inflamado e percebe diferenças quando utiliza alguma estratégia de recovery. Atualmente, ele possui uma banheira de gelo em casa e, segundo o atleta, a imersão em água fria faz parte dos cuidados entre os períodos de treinamento. “Toda vez que eu vou, estou com o corpo inflamado, já dá uma boa acelerada no processo inflamatório”, relata. Para ele, além da sensação física, o procedimento contribui para relaxar o corpo durante a rotina de treinos.

Do treino à experiência

A percepção de Kim se aproxima da experiência relatada por Will Pedrosa, 43, artesão e designer. Will conheceu o recovery por meio de publicações de amigos e recebeu uma cortesia depois de participar de uma maratona. Ele havia realizado uma sessão de tiros de corrida e também um treino de musculação. “Minhas pernas estavam destruídas”, conta. Para auxiliar na recuperação, experimentou a bota de compressão e as banheiras de água fria e quente. Depois dos procedimentos, o designer percebeu uma mudança na sensação corporal. “Já saí de lá mais relaxado”, relata.

Apesar da variedade de técnicas, o fisioterapeuta João Pedro reforça que é importante observar os sinais apresentados pelo próprio corpo. “O corpo fala com a gente, dá sinais de quando precisa descansar, de quando precisa de uma liberação, um recovery”, afirma. Para atletas de alto rendimento, essa percepção pode ser acompanhada por avaliações e marcadores relacionados à resposta do organismo.

A frequência de utilização também muda conforme o perfil de cada pessoa. Enquanto atletas profissionais podem recorrer aos recursos com maior frequência por causa da quantidade de treinos e competições, praticantes amadores também podem se beneficiar. “Não existe muita diferença, existe só a frequência”, explica João Pedro.

No entanto, o recovery não deve ser entendido como uma solução isolada para o cansaço provocado pelos treinos. Rogério reforça que sono, alimentação, hidratação e controle adequado da carga continuam sendo fundamentais. “Recovery não significa ‘apagar’ completamente o cansaço de um treino”, afirma. As técnicas entram como ferramentas complementares dentro de uma rotina de cuidados.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

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