Quer reduzir a gordura abdominal? Conheça 10 alimentos e bebidas que podem fazer parte da dieta

A gordura abdominal corresponde ao acúmulo de tecido adiposo na região do abdômen e pode incluir tanto a gordura subcutânea, localizada sob a pele, quanto a visceral, que se acumula ao redor dos órgãos internos. Embora também possa afetar a autoestima de algumas pessoas, o excesso de gordura visceral merece atenção principalmente por estar associado a um maior risco de problemas de saúde, como doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2

Para prevenir o acúmulo excessivo de gordura abdominal e favorecer a redução de gordura corporal, é importante adotar hábitos saudáveis, que incluem a prática regular de exercícios físicos, uma alimentação equilibrada e sono adequado, além de acompanhamento profissional quando necessário. A seguir, confira alguns alimentos e bebidas que podem fazer parte de uma rotina alimentar saudável e ajudar nesse processo:

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1. Água com gengibre

A água é essencial para a hidratação e para diferentes funções do organismo. Com a adição do gengibre, a bebida ganha sabor e compostos bioativos presentes na raiz. O ingrediente tem sido estudado por sua possível ação sobre a termogênese e o metabolismo energético, mas seus efeitos sobre o gasto calórico e o emagrecimento tendem a ser modestos. Por isso, a água com gengibre pode fazer parte de uma alimentação equilibrada, mas não promove, sozinha, a perda de peso.

2. Aveia

Segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), a aveia fornece carboidratos, proteínas, fibras e minerais, como o cálcio. Por ser fonte de fibras, pode contribuir para prolongar a sensação de saciedade e, quando inserida em uma alimentação equilibrada, ajudar no controle da fome ao longo do dia.

3. Chá de hibisco

O chá de hibisco contém compostos com ação antioxidante e pode apresentar efeito diurético, contribuindo para a redução da retenção de líquidos e do inchaço. Além disso, conforme pesquisa realizada pelo Departamento de Química (DQI) da Universidade Federal de Lavras (UFLA), a partir de análises in vitro, compostos presentes na bebida demonstraram potencial para reduzir a digestão de carboidratos e gorduras. Apesar disso, os pesquisadores ressaltam que ainda são necessários estudos em humanos para confirmar esses possíveis efeitos sobre o controle do peso.

4. Ovos

Os ovos são uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, não é à toa que a Organização Mundial da Saúde (OMS) atribuiu padrão ouro ao alimento quanto à oferta de proteínas. Esse alimento é essencial para a manutenção e o desenvolvimento dos músculos e, por ser digerido lentamente, contribui para prolongar a sensação de saciedade. Além disso, as vitaminas e os minerais presentes no ovo desempenham importantes funções na regulação e no equilíbrio do organismo.

As nozes são uma opção nutritiva e saudável para ajudar a eliminar gordura abdominal (Imagem: SNeG17 | Shutterstock)

5. Nozes

As nozes tem um elevado teor de fibras, proteínas vegetais e gorduras insaturadas que favorecem a saciedade e, apesar de ser um alimento calórico, com cerca de 649 quilocalorias por 100 g, conforme o TBCA, estudos como “Are fatty nuts a weighty concern? A systematic review and metaanalysis and doseresponse metaregression of prospective cohorts and randomized controlled trials

“, publicado no Obesity Reviews, indicam que o consumo regular não leva ao ganho de peso.

6. Salmão

O salmão é uma excelente fonte de proteínas e de ácidos graxos ômega-3, conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias. A inflamação crônica é um dos fatores que podem contribuir para o acúmulo de gordura abdominal. Apesar disso, por ser um peixe com maior teor calórico, é importante consumi-lo em quantidades adequadas e dentro de uma alimentação equilibrada.

7. Abacate

O abacate é uma fonte rica de gorduras saudáveis, especialmente ácidos graxos monoinsaturados, que ajudam a reduzir o acúmulo de gordura abdominal. Além disso, tem 40% da quantidade de fibra recomendada diariamente, nutriente que favorece o funcionamento intestinal e contribui para uma alimentação equilibrada.

8. Água de coco

A água de coco é uma opção hidratante e saudável, especialmente quando comparada a algumas bebidas industrializadas, e um diurético natural, ou seja, ajuda a eliminar o excesso de líquidos do corpo. A retenção de líquidos pode fazer com que o abdômen pareça inchado e maior do que realmente é.

O potássio, presente na bebida, ajuda a regular os níveis de sódio no corpo, promovendo a eliminação pela urina, o que ajuda a diminuir o inchaço abdominal.

9. Pimenta vermelha

A pimenta vermelha é um alimento termogênico, ou seja, tem a capacidade de aumentar a temperatura corporal e acelerar o metabolismo. Isso acontece graças à capsaicina, substância ativa que estimula a queima de calorias e a oxidação de gorduras. Além disso, ela pode ajudar a reduzir o apetite, favorecendo o controle da ingestão calórica ao longo do dia.

10. Linhaça

A linhaça é uma semente rica em fibras, ômega 3 e lignanas, compostos antioxidantes que oferecem diversos benefícios para a saúde. Seu alto teor de fibras solúveis ajuda a aumentar a saciedade, reduzir o apetite e melhorar o funcionamento do intestino, fatores que contribuem para o controle do peso e a queima de gordura abdominal.