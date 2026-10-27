Descansar também faz parte: como lidar com a culpa de faltar à academia?

Nem sempre é fácil trocar o treino por uma noite de descanso. Em uma rotina marcada por metas, registros de desempenho e comparações nas redes sociais, faltar à academia pode provocar culpa, ansiedade e a sensação de que todo o progresso será perdido. No entanto, uma pausa eventual não é sinônimo de preguiça nem de fracasso: ela pode ser uma resposta necessária às condições físicas, emocionais e práticas daquele dia.

A atividade física regular oferece benefícios importantes para o corpo e para a saúde mental, mas o cuidado deixa de ser saudável quando se transforma em uma obrigação rígida. Segundo Letícia Maddêo, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, a culpa costuma surgir quando a pessoa associa disciplina à ideia de nunca falhar e interpreta qualquer imprevisto como falta de comprometimento.

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A constância não significa cumprir um plano sem nenhuma interrupção. Ela é construída ao longo do tempo e precisa comportar cansaço, compromissos, mudanças de rotina e necessidades do próprio corpo. Quando o exercício vira uma medida de valor pessoal, faltar deixa de ser apenas uma escolha do dia e passa a ser vivido como fracasso, explica.

Como lidar melhor com a culpa?

Para tornar essa relação mais leve, a especialista recomenda observar os pensamentos automáticos que aparecem diante da falta. Frases como estraguei a semana, estou ficando para trás ou preciso compensar amanhã revelam uma lógica de tudo ou nada. Em vez de aceitar essas ideias como fatos, vale perguntar se a cobrança é proporcional e se o mesmo julgamento seria dirigido a um amigo na mesma situação.

Confira atitudes que podem ajudar a lidar com a culpa:

Troque perfeição por continuidade: avalie sua rotina em períodos mais amplos. Um treino perdido não define a semana nem invalida o que já foi realizado. Retome no próximo momento possível, sem punições; Reconheça o motivo da pausa: cansaço, dor, sono insuficiente, doença e sobrecarga emocional merecem atenção. Descansar nesses contextos é uma forma de autocuidado, não uma desculpa; Evite compensações: dobrar o treino, restringir alimentos ou ignorar sinais do corpo reforça a ideia de castigo. A volta pode acontecer de maneira habitual e gradual; Faça um plano flexível: estabeleça uma frequência possível e tenha alternativas mais leves, como caminhar, alongar ou simplesmente descansar. A escolha deve considerar disposição, orientação profissional e condições de saúde; Reduza comparações: conteúdos sobre desempenho e estética podem criar expectativas irreais. Ajustar o que se acompanha nas redes sociais ajuda a proteger a percepção do próprio ritmo.

Encontrar formas de movimento que combinem com o dia a dia ajuda a tornar a prática mais leve (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

O exercício deve caber na rotina, sem virar uma cobrança

Letícia Maddêo ressalta que o movimento não precisa estar restrito à academia. Caminhadas, dança, brincadeiras, deslocamentos ativos e outras atividades prazerosas também podem integrar uma vida fisicamente ativa. O mais importante é buscar uma prática compatível com a realidade e que possa ser mantida sem transformar bem-estar em cobrança.

É importante procurar apoio quando a culpa é frequente, causa sofrimento intenso ou leva a comportamentos como treinar mesmo com dor ou doença, cancelar compromissos repetidamente, restringir a alimentação ou sentir ansiedade acentuada ao descansar. Um profissional de saúde mental pode ajudar a compreender as crenças envolvidas e a reconstruir uma relação mais saudável com o exercício, orienta a psicóloga.

No fim, descansar não interrompe o cuidado: também faz parte dele. Uma rotina sustentável é aquela em que atividade física, recuperação e flexibilidade convivem em harmonia, sem que um dia fora do planejamento se transforme em dívida com o próprio corpo.

Por Luana Figueiredo