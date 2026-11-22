Uma música conhecida pode despertar lembranças, provocar emoções e até mudar o humor de quem a escuta. Para algumas pessoas, porém, a relação com os sons vai além do entretenimento e passa a fazer parte de uma rotina de cuidado. Seja por meio de canções, instrumentos musicais, seja por vibrações, diferentes práticas utilizam os estímulos sonoros para promover bem-estar e qualidade de vida.

Na musicoterapia, a música é utilizada com objetivos terapêuticos e sob a condução de um profissional especializado. Já o sound healing, também conhecido como terapia sonora, aposta na experiência com frequências e vibrações de instrumentos para proporcionar relaxamento. Embora tenham propostas distintas, as duas abordagens encontram no som uma possibilidade de conexão com o corpo e as emoções.

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Aos 84 anos, Francisca Marluce Portela Oliveira encontrou na musicoterapia uma maneira de movimentar a rotina e ampliar o convívio social. Há dois anos, ela participa de encontros duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras. A decisão de começar veio de uma sensação de inatividade. "Eu estava me sentindo sem fazer muita coisa, me sentindo parada. Tem sido, para mim, um remédio muito bom, maravilhoso", conta.

Durante as sessões, cantar e dançar estão entre as atividades de que mais gosta. O ambiente também contribuiu para que se sentisse acolhida. "São pessoas mais idosas, mas todo mundo é bem divertido. A gente se sente à vontade", relata. Antes de conhecer a prática, Francisca frequentava bailes e outros espaços de convivência, mas, atualmente, concentra parte desses momentos na musicoterapia.

Francisca Marluce, chamada de Malu, participa da musicoterapia há dois anos (foto: Fotos: Arquivo pessoal)

A experiência também tem sido positiva para Maria Auxiliadora Santos Pereira, 70, conhecida como Mary. Há cerca de dois meses, ela começou a frequentar as sessões por incentivo da filha, que acreditava que a mãe passava muito tempo sozinha. "Meus filhos vêm me visitar, mas eu moro sozinha. Minha filha acha que eu fico muito sozinha, aí ela fica inventando coisas para eu fazer. Ela fez essa matrícula na musicoterapia. É bom demais, eu gosto demais", conta.

Nas atividades, os participantes cantam, dançam, conversam e utilizam instrumentos musicais. Mary destaca a diversidade do grupo, que reúne pessoas com diferentes condições de mobilidade e comunicação. Segundo ela, há participantes que utilizam cadeiras de rodas e outros que apresentam dificuldades para conversar, mas todos encontram maneiras de participar.

Por incentivo da filha, Mary passou a frequentar a musicoterapia há um ano (foto: Arquivo pessoal)

"Eu acho uma terapia muito boa para mim, porque a gente faz amizade. São pessoas maravilhosas. E a gente canta, dança, conversa", relata. A relação com a música, aliás, vem da infância. Criada na roça, Mary lembra que costumava cantar enquanto acompanhava a mãe nas tarefas do dia a dia. Admiradora de Roberto Carlos, diz que sempre gostou de cantar e que costuma fazer as atividades cotidianas acompanhada de música.

Além de ouvir, participar

Para Rafael Miranda, responsável pelas sessões de musicoterapia voltadas à terceira idade no projeto Musicoterapia BSB, experiências como essas mostram a importância da prática para além da atividade musical. O profissional explica que a musicoterapia utiliza música e sons com finalidade terapêutica, buscando contribuir para a saúde e o bem-estar.

A diferença em relação a simplesmente ouvir uma canção está na condução do processo. "Na musicoterapia, pelo fato de ter um profissional que vai conduzir, ele vai poder escolher melhor qual a música adequada. No meu caso, que utilizo violão e a minha própria voz, modulo a forma da produção musical para aquela pessoa, a forma como vai atingir melhor o meu objetivo com ela", explica.

Nas sessões, Rafael utiliza gravações, violão e voz, além de instrumentos de percussão, como chocalhos, maracas, meias-luas e tambores. A escolha dos recursos depende da história e das necessidades de cada participante. Não existe uma música ou um ritmo que provoque a mesma reação em todas as pessoas. "Não existe uma fórmula de que aquele ritmo, aquela melodia ou determinado instrumento vai ter o mesmo efeito em todas as pessoas. Cada pessoa vai ser tocada de uma forma diferente por diversos recursos musicais. Então, o interessante é conhecer a pessoa", afirma.

O profissional explica que a história de vida do paciente ajuda a definir o repertório e a condução das atividades. Uma melodia mais tranquila pode ser utilizada, inicialmente, com alguém que esteja introspectivo ou triste. Conforme a resposta do participante, o ritmo pode ser acelerado e as músicas podem ganhar características mais alegres.

A musicoterapia também pode ser aplicada em diferentes fases da vida e contextos, desde o desenvolvimento infantil até o atendimento hospitalar e empresarial. Entre as possibilidades estão o acompanhamento de crianças com transtorno do espectro autista e o trabalho com idosos, especialmente na manutenção de funções cognitivas, motoras e de comunicação.

Na terceira idade, os objetivos podem envolver a preservação da fala, a expressão das emoções, a autoestima e a interação social. Rafael ressalta que os resultados variam de acordo com cada pessoa e que a prática não representa uma cura para doenças degenerativas, como o Alzheimer. Em alguns casos, a proposta é contribuir para a manutenção de habilidades e retardar a perda de determinadas funções.

"Às vezes, a pessoa estava com dificuldade de falar. Cantando, consegue manter a fala e se comunicar bem. Se tem problema de locomoção, utilizamos o ritmo para melhorar a marcha. Aquilo, somado a outras atividades que o idoso faça, pode trazer um benefício", exemplifica.

O trabalho em grupo também tem papel importante. Além dos exercícios com a voz e os instrumentos, os participantes leem letras de músicas, treinam ritmos, conversam e estabelecem vínculos. Para Rafael, esses encontros ajudam a preencher a rotina e criam um espaço de acolhimento. "É um momento alegre. Pode ter também momentos de reflexão, carinho, afeto. Abraça e volta para casa. Isso vai trazer uma manutenção da qualidade de vida", afirma.

O som como experiência

Outra abordagem que utiliza os sons como ferramenta de cuidado é o sound healing. Na LOFY Wellness & Health, no Lago Sul, as sessões são conduzidas com instrumentos como tigelas de cristal de quartzo, tigelas tibetanas, gongo, sinos koshi e tambor. A pessoa permanece deitada, acomodada em mantas, enquanto os sons são produzidos ao redor dela.

Fundadora e CEO do espaço, Maria Luísa Matos explica que a proposta é proporcionar uma experiência de relaxamento sem exigir que o participante tenha experiência com meditação ou técnicas de concentração. "Imagine deitar, fechar os olhos e não ter absolutamente nada para fazer. Não é preciso saber meditar nem se concentrar. O som faz o trabalho por você", descreve.

Segundo Maria Luísa, as vibrações dos instrumentos também fazem parte da experiência corporal. É comum, conta, que participantes relatem a sensação de perceber o som em diferentes partes do corpo, como se recebessem uma massagem interna. A experiência busca oferecer uma pausa em meio à rotina de compromissos, telas e estímulos constantes.

O público que procura a prática é variado. Há pessoas interessadas apenas em relaxar, mas também aquelas que relatam dificuldades para dormir, tensão muscular e uma rotina marcada pelo estresse. Atletas também têm procurado as sessões como parte dos momentos de recuperação após atividades físicas intensas.

Maria Luísa explica que os sons prolongados e suaves podem favorecer um estado de relaxamento, com desaceleração da respiração e redução da tensão muscular. "As pessoas saem da sala mais lentas, mais leves, às vezes um pouco emocionadas. Uma das frases que mais ouvimos é: 'Dormi como não dormia há tempos'", conta.

Com a frequência, segundo ela, alguns participantes relatam que passaram a identificar mais facilmente os momentos de tensão e a encontrar maneiras de relaxar fora das sessões. A empresária ressalta, contudo, que o sound healing é uma prática complementar e não substitui acompanhamento médico ou terapêutico.



