A prática de esportes de resistência exige preparo físico, acompanhamento médico e respeito aos limites do organismo para evitar riscos à saúde (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A busca por desafios físicos cada vez maiores tem levado os brasileiros a participarem de maratonas, triatlos e outras competições de resistência. Embora essas atividades tragam benefícios à saúde, a exigência imposta ao organismo também levanta questões sobre os cuidados necessários durante a preparação.

O debate ganhou força após a repercussão de mortes recentes em provas de longa distância, reacendendo discussões sobre os limites do organismo, a preparação física e a importância do acompanhamento médico.

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Para a médica do esporte e triatleta Dra. Georgia Zattar, a prática esportiva é uma das ferramentas mais importantes para promover saúde e longevidade, mas precisa ser acompanhada de planejamento e responsabilidade.

“Existe uma diferença importante entre estar fisicamente ativo e estar preparado para uma prova de alta exigência. Muitas pessoas começam a correr, evoluem rapidamente e passam a participar de provas cada vez mais longas sem considerar o histórico de saúde, a capacidade cardiovascular e o tempo de adaptação do organismo. O condicionamento físico é construído progressivamente, e não deve ser confundido com uma garantia de que está tudo bem com a saúde”, explica.

Doenças cardiovasculares silenciosas, excesso de treinamento e falta de avaliação médica podem colocar a saúde em risco (Imagem: muse studio | Shutterstock)

Perigos da sobrecarga física

Um dos pontos de atenção são as doenças cardiovasculares, que podem permanecer silenciosas. A ausência de sintomas e até mesmo um bom desempenho nos treinos não descartam a possibilidade de alterações que merecem investigação. Por isso, a avaliação médica deve considerar fatores como idade, histórico familiar, condições clínicas, intensidade do exercício e objetivos esportivos.

Outro problema frequente é a sobrecarga. Aumentar simultaneamente a distância, a velocidade e a frequência dos treinos, sem oferecer ao corpo tempo suficiente para recuperação, pode favorecer lesões musculares, tendíneas e ósseas.

A médica também chama atenção para riscos associados às provas de endurance, como desidratação, hiponatremia associada ao exercício, frequentemente relacionada à ingestão excessiva de líquidos, e doenças relacionadas ao calor, especialmente em competições realizadas sob temperaturas elevadas.

A especialista ressalta ainda que o aumento da carga de treinamento, quando associado à ingestão energética insuficiente, pode favorecer quadros de deficiência energética relativa no esporte (RED-S), com repercussões sobre a saúde e o desempenho do atleta.

“Na medicina do esporte, não olhamos apenas para o resultado ou para o tempo de prova. Precisamos entender como aquele organismo responde ao esforço, como está a recuperação, a qualidade do sono, a alimentação e a saúde cardiovascular. O objetivo não é apenas fazer o atleta chegar à linha de chegada, mas permitir que ele continue praticando esporte com segurança por muitos anos”, destaca a Dra. Georgia Zattar.

Preparação exige acompanhamento individualizado

A recomendação é que quem deseja iniciar uma modalidade ou se preparar para uma competição procure orientação individualizada. Respeitar a progressão dos treinos, incluir fortalecimento muscular, manter uma recuperação adequada e reconhecer sinais de alerta, como dor no peito, tontura, palpitações e falta de ar desproporcional ao esforço, são atitudes fundamentais.

“Mais do que alcançar uma medalha ou superar limites, a proposta da medicina esportiva é fazer com que a atividade física cumpra seu principal papel: promover saúde, qualidade de vida e longevidade. A corrida é, em geral, benéfica à saúde cardiovascular; os riscos destacados não devem ser interpretados como evidência de que correr maratonas seja, por si só, prejudicial”, finaliza a médica.

Por Júlia Bozzetto