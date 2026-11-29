Para José Renato Ramos, treinar cedo é uma forma de começar o dia com mais disposição - (crédito: Arquivo pessoal)

O despertador toca quando boa parte da cidade ainda está dormindo. São 4h, 4h15 ou 5h da manhã, e enquanto algumas pessoas se preparam para mais algumas horas de descanso, outras já vestem a roupa de treino e seguem para a academia. Para quem escolheu esse horário, o exercício físico faz parte da rotina antes mesmo de o dia começar.

A prática de treinar nas primeiras horas da manhã tem sido uma alternativa para quem precisa conciliar atividade física, trabalho e compromissos pessoais. Mais do que uma questão de preferência, a escolha pode surgir da necessidade de encontrar um espaço na agenda. Com o tempo, porém, o que começa como adaptação pode se transformar em hábito.

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É o caso de José Renato Ramos, de 35 anos, gerente de projetos. Há 15 anos, ele mantém uma rotina de exercícios pela manhã. Inicialmente, a escolha foi motivada pela imprevisibilidade do trabalho, que dificultava estabelecer um horário fixo para sair da empresa. "Começou por causa da rotina. Esse horário se tornou o horário ideal e mais 'livre' para treino, pois, muitas vezes, eu não tinha um horário fixo para sair da empresa", conta.

Como conseguia ajustar o horário de chegada ao trabalho, passou a reservar as primeiras horas do dia para a atividade física. Ao longo dos anos, a prática deixou de ser apenas uma solução para a agenda. José começou treinando às 6h e, atualmente, antecipa o despertador para as 5h. Segundo ele, o corpo se acostumou ao horário, tornando mais natural iniciar o dia com exercícios.

O treino primeiro que os compromissos

A rotina de José inclui cinco treinos por semana. Para evitar a monotonia, ele alterna modalidades, passando pela musculação, pelo crossfit e pela corrida. A variedade também permite trabalhar diferentes capacidades físicas e manter a motivação. "Meu corpo está habituado ao horário; com ou sem treino, eu acordo. Então, eu escolho sempre ir treinar, já que estou acordado", explica. Para ele, a repetição é parte importante da construção do hábito, que se mantém mesmo depois de tantos anos.

A disposição ao longo do dia é uma das principais vantagens percebidas pelo gerente. José relata que se sente mais energizado e bem-humorado quando começa a manhã com exercícios. Nos dias em que não treina, diz perceber menos disposição e mais dificuldade para manter uma alimentação organizada. "Eu me sinto com muito mais energia. Mais disposto. Até mais feliz", afirma. Ele também observa que, quando pratica atividade física, tende a prestar mais atenção às escolhas alimentares. A sensação de começar o dia com uma tarefa concluída contribui para que mantenha a rotina.

A experiência é semelhante à de Luana Prado, 28, nutricionista. Para ela, o treino às 5h também surgiu como uma necessidade, mas acabou se tornando uma preferência. A possibilidade de chegar em casa ao fim do dia sem precisar se preocupar com a academia é um dos fatores que a motivam.

Luana treina sete vezes por semana e relata que a atividade física pela manhã aumenta sua disposição para os compromissos seguintes. Além da organização da agenda, ela percebe uma diferença na maneira como enfrenta o restante do dia. "Pela manhã, eu me sinto mais disposta e fico mais animada para viver o restante do dia", conta. A rotina, entretanto, exige planejamento, especialmente para que o treino não comprometa o descanso.

O corpo acompanha o relógio?

Embora os praticantes relatem benefícios na disposição, o desempenho físico pode variar conforme o horário. O médico esportivo Daniel Cordeiro explica que exercícios realizados durante a madrugada podem interferir no funcionamento habitual do organismo, especialmente quando alteram os períodos de sono e vigília. "Ao realizar exercícios pela madrugada, liberamos hormônios que normalmente não são liberados nesse horário", afirma.

Segundo o especialista, essa mudança pode influenciar o ciclo hormonal e provocar alterações no sono, sonolência durante o dia, fadiga e mudanças de humor. Para Daniel, é importante observar como o organismo responde à prática, principalmente quando o treino acontece em um período reservado naturalmente ao descanso.

O rendimento também merece atenção. "O desempenho físico, especialmente em exercícios de maior intensidade e mais longos, pode apresentar desempenho inferior durante a madrugada, principalmente se o indivíduo não estiver adaptado ao horário", explica o médico. A resposta, portanto, não é igual para todas as pessoas e depende também da rotina individual.

Apesar dos possíveis impactos, Daniel ressalta que os benefícios da atividade física permanecem independentemente do horário escolhido. "Não existe superioridade em realizar exercícios durante a madrugada em relação ao dia", destaca. A escolha deve considerar a disponibilidade, a adaptação do organismo e a capacidade de manter os demais cuidados com a saúde.

Alimentação e recuperação

Para quem treina nas primeiras horas da manhã, a alimentação precisa acompanhar os horários de exercício, trabalho e descanso. O nutricionista esportivo Marcos Vinicius Sousa explica que o planejamento deve considerar a rotina individual. "O mais importante é garantir uma distribuição adequada de nutrientes ao longo do período em que a pessoa permanece acordada, sem concentrar toda a alimentação em poucas refeições", orienta.

A refeição antes do treino pode contribuir para a disposição e o rendimento, especialmente em atividades mais intensas ou prolongadas. "Treinar em jejum não é necessariamente prejudicial, mas também não oferece uma vantagem automática em relação à perda de gordura ou aos resultados estéticos", afirma Marcos.

O cuidado continua depois do treino. Para quem termina os exercícios e segue diretamente para o descanso, a refeição pós-treino precisa ser adequada às necessidades nutricionais e ao horário de dormir. Marcos explica que é importante garantir "uma boa oferta de proteínas, que fornecem os aminoácidos necessários para a recuperação e a manutenção da musculatura", além de carboidratos para contribuir com a reposição dos estoques de energia.

Disciplina, mas sem negligenciar o descanso

A fisioterapeuta Izabella Alencar, 32, encontrou nas primeiras horas da manhã uma maneira de reduzir as chances de faltar aos treinos. A escolha surgiu da necessidade de evitar imprevistos ao longo do dia. "Foi o horário que encontrei, hoje, em que eu teria menos chances de falha por motivos que podem surgir ao longo do dia", explica.

Apesar de manter atividades físicas diariamente, Izabella não considera que o treino matinal precise acontecer a qualquer custo. A fisioterapeuta destaca que a decisão de ir à academia depende de uma noite bem dormida. "Se caso a minha noite for ruim e eu não tiver dormido bem, eu não me forço a ir à academia, pois um corpo descansado é prioridade", afirma. Para ela, respeitar os sinais do organismo é parte essencial da rotina.

A organização também é fundamental para José e Luana, que mantêm a rotina de exercícios há anos. No entanto, Daniel Cordeiro alerta que a dedicação ao treinamento não deve comprometer outros pilares da saúde. "Devemos sempre tentar alcançar o equilíbrio, pois todos são fundamentais", afirma o médico, ao se referir ao treino, descanso, alimentação e saúde mental.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte