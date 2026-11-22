Com raízes milenares, o kung fu surgiu no contexto da necessidade da luta para defesa e combate. Há mais de 5 mil anos presente na tradição chinesa, a modalidade busca encontrar o equilíbrio mental, ao mesmo tempo que treina a arte marcial e aprimora o corpo para o combate. Devido à antiguidade do esporte, diferentes histórias circulam a respeito de como surgiu a prática da luta, associada a uma mente alinhada e centrada.

A fundadora e professora da escola de kung fu Shao Lin Norte de Brasília, Márcia Vasconcelos, conta que o estilo ensinado na escola possui origem em uma tradição,que relaciona o desenvolvimento do kung fu shaolin a ensinamentos passados pelo monge budista Bodhidharma no templo Shaolin, no norte da China. A história conta que o monge passou aos soldados, enfraquecidos pelo sedentarismo, uma série de exercícios para fortalecer o corpo e a mente, dando origem ao kung fu. No entanto, a narrativa não é comprovada.

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"Ao longo de sua história, diferentes tradições do kung fu também dialogaram com três grandes correntes filosóficas chinesas: o confucionismo, o taoísmo e o budismo", comenta Márcia. Cada linha de pensamento traz consigo um ensinamento importante para a evolução individual. "O confucionismo nos traz a importância do autoaperfeiçoamento, da disciplina, do respeito e da responsabilidade. O Taoísmo nos ensina o valor da fluidez, da adaptação, da suavidade e da ação que não desperdiça energia. E o budismo nos convida a cultivar a presença, a atenção, a consciência e a observação da própria mente", explica a professora.

Essa integração permitiu que kung fu fosse ressignificado em diferentes épocas e sociedades, de maneira que a prática ainda ajuda o praticante a enfrentar batalhas, não aquelas da guerra, mas, sim, os desafios que uma pessoa lida durante a vida.

Ao mesmo tempo que o kung fu se renova conforme os anos passam e se mantém relevante como arte marcial, a modernidade também transformou o kung fu em modalidade olímpica, distorcendo o princípio tradicional da luta. "O wushu moderno tenta fazer uma coisa muito difícil no kung fu, que é sistematizar todo o kung fu em poucas partes. Até a última vez que eu li, estava em mais de 480 estilos diferentes, então imagine como é difícil juntar todos esses estilos", explica o grão mestre pong Chu Yen.

Além da tentativa de condensar e padronizar uma prática tão variada em algo único, o wushu moderno, principalmente na vertente esportiva, organiza as sequências de movimentos, chamadas kati ou taolu, seguindo critérios de competição, que valorizam precisão técnica, amplitude e velocidade. "São propostas com objetivos e critérios de desenvolvimento distintos. É importante lembrar também que o wushu esportivo não se limita às apresentações de taolu. Ele inclui o sanda, que é uma modalidade de combate", explica Márcia.

Para a professora, as diferenças não são ruins, tampouco é a transformação do kung fu em esporte. "Eu vejo essas diferentes práticas como expressões de um patrimônio cultural muito rico, que oferecem caminhos distintos para entrar em contato com as artes marciais chinesas,. Ambos exigem muita dedicação, disciplina e treinamento", comenta. Ainda assim, as novas formas de enxergar e praticar a modalidade não podem deixar de reconhecer e preservar o modo tradicional,que carregam "sistemas de conhecimento que vão muito além da execução dos movimentos".

Jornadas intensas

A ideia de abraçar a tradicionalidade do kung fu têm brilhado cada vez mais os olhos de pessoas ao redor do mundo. A busca por uma imersão na arte marcial leva interessados a uma academia de kung fu shaolin, no interior da China, onde passam por uma imersão na cultura e na prática da modalidade de luta.

A empresária e criadora de conteúdo digital conhecida como Preta Demais, de 32 anos, decidiu viver essa história em novembro de 2026. Sem experiência nenhuma com kung fu, Preta se internou, como conta emsuas redes sociais, na escola buscando aprimoramento mental. "Durante dois anos eu me dediquei ao muay thai, que é outra arte marcial tradicional. Mas tudo isso apenas como uma pessoa amadora, que gosta de se movimentar. Mas, com toda certeza, estar inserida, mesmo como amadora, em atividades físicas me deu mais confiança para tentar o internato de kung fu", conta.

Preta também acompanhou a jornada de Letícia Pavim, empresária e criadora de conteúdo que concluiu antes dela. A jovem de 26 anos se preparou por seis meses antes do acampamento, com um personal de funcional e muay thai, que tinha experiência em kung fu. Fez treinos para aumentar força, resistência, agilidade e flexibilidade, além de focar na prática de sanda. "Mais perto, realmente, do meu momento de ir para a escola, eu tive também um outro professor, que me ajudou mais com os taolus. Mas viver o kung fu intensamente pela primeira vez foi lá na escola", relembra.

As duas empresárias consideram essencial ter algum preparo antes de encarar o desafio. "Considero importante que realmente haja um mínimo de preparo antes de ir, e especialmente uma disposição de realmente empregar força naquela tarefa. Como costumam dizer dentro da escola 'kung fu jamais será colônia de férias'", afirma Preta. Letícia comenta que seu preparo anterior foi essencial, apesar dos desafios diários, para conseguir concluir as três semanas sem precisar de assistência médica ou fisioterapia. "Eu via que tinha uma galera bem despreparada, que a todo momento se lesionava, tinha que ir na fisioterapia, na acupuntura, tinha que faltar o treino. Então o preparo é muito importante para você conseguir viver de verdade todos os dias ali, porque a chance de se lesionar e de ter problemas é muito alta", explica.

Apesar de dificuldades e da intensidade do treino no internato, ambas concordam que a experiência vale um ganho muito maior que qualquer dor ou desafio que enfrentaram. "Além de aprender uma nova arte marcial, eu tive trocas e conexões que vou levar pro resto da minha vida. Sem contar a sensação de ter deixado minha mente ainda mais forte e potente", afirma Preta.

Em Brasília

O professor de francês Raphael Veyrac conheceu o kung fu em uma aula experimental na Universidade de Brasília (UNB) e, após começar aulas constantes, se sentiu transformado pela arte marcial. "O kung fu gerou uma transformação na minha vida por meio de uma fonte inesgotável de energia, renovando minha disposição, foco, concentração para estudos e felicidade", comenta.

Raphael lidar com uma rotina estressante, e a luta é como uma contrapartida da exaustão. "O kung fu funciona como uma filosofia de vida que brinda minha mente contra o estresse, utilizando a resistência e a respiração como ferramentas diárias".

A integração do físico com o mental exige que os atletas estejam em um estado constante de atenção, sem espaço para dissociação, e devolve para os alunos dedicação para fora da escola. "Exige um estado de presença absoluta e estende seus princípios para além da academia, na minha alimentação, sono e equilíbrio de vida", explica Raphael.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte







