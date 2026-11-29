Antes de enxergar as coisas como são, os olhos humanos passam por transformações significativas durante a infância, que ajudam a revelar a clareza e as linhas dos objetos do olhar. Os primeiros meses de um bebê são marcados por pouca percepção de detalhes. Por volta dos seis meses, as habilidades de fixar o olhar e seguir objetos já estão estabelecidas, mas o desenvolvimento da visão segue até meados dos sete anos, tornando-se mais nítida e aguçada.

Essa fase de desenvolvimento é crucial para uma visão saudável no futuro. Por isso, é importante frequentar consultas com intervalo de tempo adequado para identificar possíveis falhas no amadurecimento. "Todo recém-nascido deve fazer o teste do olhinho nas primeiras 72 horas de vida, antes de receber alta da maternidade", informa o médico oftalmologista Guilherme Alves.

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Também vale contar ao médico sobre casos graves de miopia e astigmatismo dos pais, além de programar uma consulta oftalmológica no primeiro ano. "Se houver casos de catarata congênita, glaucoma infantil ou retinoblastoma na família, a avaliação deve ser antecipada, mesmo que o teste do olhinho esteja normal", alerta.

Algumas alterações podem passar despercebidas. Por ser um período em que o cérebro ainda está aprendendo a enxergar, torna-se difícil para os pais diferenciarem um sintoma comum do crescimento de um problema real na visão. "Se um olho tem um grau muito diferente do outro, por exemplo, o cérebro pode passar a dar preferência à imagem mais nítida. O bebê pode parecer enxergar bem, porque o outro olho compensa, e essa diferença pode passar despercebida em casa", explica Guilherme.

Sinais de alerta

Pupila esbranquiçada, percebida diretamente ou em fotografias

Desvios oculares constantes

Movimentos involuntários dos olhos

Sensibilidade excessiva à luz

Lacrimejamento persistente

Alterações na transparência ou no tamanho dos olhos

Piscar excessivamente*

Esfregar os olhos com frequência*

Aproximar muito os objetos do rosto*

Inclinar a cabeça para enxergar*

Apresentar dificuldade para fixar e acompanhar objetos*

*Esses comportamentos nem sempre representam doenças graves, mas merecem investigação, principalmente quando são persistentes.

Prevenção

Manter o bebê à sombra e evitar o sol direto

Nos passeios, o chapéu de aba larga ajuda a proteger o rosto e os olhos

Em lugares como a praia, onde a água e a areia refletem parte da radiação, os óculos de sol podem complementar essa proteção

Na hora de escolher os óculos, vale olhar a etiqueta e procurar a indicação UV400 ou bloqueio de 99% a 100% dos raios UVA e UVB. O ideal é que fiquem bem ajustados e cubram bem os olhos, inclusive nas laterais

Cuidado desde a maternidade

Ainda na maternidade, é realizado o teste do olhinho, ou teste do reflexo vermelho, que ajuda a identificar alterações na transparência das estruturas oculares e suspeitar de doenças importantes.

O teste do olhinho ampliado é uma avaliação mais completa que permite examinar detalhadamente as estruturas dos olhos e o alinhamento ocular.

As diretrizes brasileiras recomendam uma avaliação oftalmológica completa entre seis e 12 meses para crianças saudáveis, sem fatores de risco, embora a consulta possa ser realizada antes.

Quando existe qualquer suspeita de doença ocular ou história familiar positiva, a avaliação deve ser antecipada. A avaliação precoce merece atenção especial nos bebês prematuros, nas crianças com síndromes genéticas, histórico familiar de doenças oculares ou qualquer suspeita de alteração visual.



Palavra do especialista

Além do teste na maternidade, com que frequência um bebê saudável deve ir ao oftalmologista durante o primeiro ano de vida?

O teste do olhinho realizado na maternidade não substitui uma consulta oftalmológica completa. A avaliação precoce merece atenção especial nos bebês prematuros, nas crianças com síndromes genéticas, histórico familiar de doenças oculares ou qualquer suspeita de alteração visual. Uma das nossas maiores preocupações é a catarata congênita, porque determinadas formas da doença precisam ser operadas nas primeiras semanas de vida. Nesses casos, o tempo é um fator decisivo para o prognóstico visual. É importante destacar que as diretrizes brasileiras recomendam uma avaliação oftalmológica completa entre seis e 12 meses para crianças saudáveis, sem fatores de risco, embora a consulta possa ser realizada antes. Quando existe qualquer suspeita de doença ocular ou história familiar positiva, a avaliação deve ser antecipada.





É normal o bebê “entortar” os olhos nos primeiros meses? A partir de que idade o estrabismo deixa de ser considerado fisiológico e passa a exigir tratamento?

Nos primeiros meses de vida, o sistema responsável pela coordenação dos movimentos oculares ainda está amadurecendo. Por isso, pequenos desvios ocasionais podem acontecer, especialmente nas primeiras semanas. Entretanto, esses desalinhamentos devem se tornar progressivamente menos frequentes e tendem a desaparecer. Entre quatro e seis meses, espera-se que o bebê já apresente um alinhamento ocular estável. É fundamental diferenciar esses desvios transitórios do estrabismo verdadeiro. Um olho que permanece constantemente desviado, desvios muito evidentes ou desalinhamentos que persistem após os primeiros meses precisam ser investigados, independentemente da idade.

Qual é o tratamento indicado para o estrabismo?

O estrabismo não é apenas uma questão estética. Quando os olhos não estão alinhados, o cérebro pode passar a privilegiar a imagem de um deles, prejudicando o desenvolvimento visual do outro. Isso pode resultar em ambliopia, popularmente conhecida como olho preguiçoso, além de comprometer a visão binocular e a percepção de profundidade. O tratamento depende do tipo e da causa do estrabismo e pode envolver óculos, tratamento da ambliopia e, em determinados casos, cirurgia. A principal orientação aos pais é não esperar a criança crescer para procurar avaliação. O desenvolvimento visual acontece em uma fase especialmente sensível da infância, e o diagnóstico precoce oferece melhores oportunidades de tratamento e de preservação da visão.

Isabela Porto é oftalmopediatra do CBV-Hospital de olhos

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte