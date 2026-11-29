Ensinar um animal de estimação a fazer xixi no lugar certo é uma das primeiras etapas de adaptação à rotina de uma casa. Para quem acaba de adotar um filhote ou recebe um novo integrante na família, o processo pode exigir paciência, observação e algumas mudanças no ambiente. Embora cães e gatos tenham comportamentos e necessidades diferentes, ambos precisam encontrar condições adequadas para desenvolver o hábito.

A tarefa nem sempre acontece de imediato. Acidentes pelo chão, tapetes confundidos com banheiros e a rejeição à caixa de areia fazem parte das situações enfrentadas por alguns tutores. Nesses momentos, entender o comportamento do animal e identificar o que facilita a aprendizagem é fundamental.

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O adestrador Victor Rodrigo, responsável pelo hotel canino Puppyville Dog School, explica que, no caso dos cães, a organização do espaço é um dos primeiros passos. Segundo ele, o ideal é evitar que o filhote tenha acesso à casa inteira logo no início. A delimitação de ambientes ajuda o animal a compreender onde deve dormir, comer e fazer as necessidades. "O cão não faz xixi nem cocô onde come e dorme. Então, a gente tem que trazer clareza para ele sobre onde estão esses espaços. Normalmente, a maneira mais fácil de fazer um filhote entender isso é restringir o espaço, não deixar que fique solto pela casa inteira", orienta.

Uma possibilidade é utilizar uma área de serviço ou outro cômodo menor para organizar a rotina. De um lado, ficam os potes de água, a ração e a caminha. De outro, deve ser reservado um espaço para o tapete higiênico ou outro material escolhido pelo tutor.

Reforço positivo e paciência

Além da organização do ambiente, a maneira como o tutor reage ao comportamento do cachorro influencia o aprendizado. Para Victor, a atenção e a liberdade podem funcionar como recompensas quando o animal acerta o local. "Na minha concepção, a maneira mais eficaz de conseguir premiar, reforçar o comportamento correto, é dando atenção e liberdade para o cão. Se você conseguir pegar o momento em que o cachorro está fazendo xixi ou cocô no lugar certo e premiá-lo dando atenção, brincando, fazendo festa, dizendo 'muito bem' e interagindo, ele vai entender que aquele comportamento faz com que ganhe sua atenção e aproximação", explica.

Outra possibilidade é liberar o cachorro de um ambiente restrito depois que ele fizer as necessidades no local adequado. Com a repetição, o animal pode associar o comportamento à oportunidade de explorar outros espaços.

O especialista também chama atenção para atitudes que podem atrapalhar o treinamento. Deixar o cachorro solto pela casa inteira desde o início, limpar o xixi enquanto ele observa e utilizar produtos de limpeza comuns são alguns dos erros apontados. "Um dos maiores erros dos tutores é deixar o cachorro solto pela casa inteira e achar que ele vai procurar somente o tapetinho dentro de um ambiente que, normalmente, torna-se gigante para um cão pequeno", afirma.

Victor também recomenda evitar broncas e gritos quando o animal faz xixi fora do lugar. Segundo ele, mesmo uma atenção negativa pode acabar reforçando o comportamento indesejado. A orientação é recolher e limpar a sujeira sem transformar o momento em uma interação com o cachorro.

A escolha do banheiro também deve considerar as preferências do animal. Tapetes higiênicos descartáveis, grama sintética, grama natural e bandejas são algumas das alternativas disponíveis. Não existe, segundo o adestrador, um material que funcione igualmente para todos os cães. "Eu já tive cães que não se adaptaram a fazer no tapete higiênico ou que destruíam muito o produto, entendendo aquilo como brinquedo, mesmo depois de sujo. Então, a gente acaba mudando para outras opções", sugere.

Cada animal tem seu próprio ritmo

A experiência de Gustavo Luiz Farias, 22 anos, analista de tecnologia da informação, mostra como a observação pode ajudar na adaptação. A família adotou Amorinha quando ela ainda não tinha completado dois meses de vida. No início, os tutores testaram sprays para atrair a cachorra ao local desejado e mudaram o tapetinho de posição algumas vezes. O hábito, porém, só se consolidou quando passaram a direcioná-la ao banheiro sempre que percebiam que ela estava prestes a fazer xixi. Em cerca de uma semana e meia, Amorinha já acertava na maioria das vezes.

Atualmente, os tutores utilizam tapetes higiênicos descartáveis, depois de testar jornal e sanitários de plástico. Mesmo acostumada ao local, a cachorra ainda apresenta alguns acidentes, principalmente por confundir outros tapetes da casa com o banheiro. Para evitar os episódios, a família passou a limitar o acesso a determinados cômodos.

Já Tommy, de 5 anos, adaptou-se ao tapete higiênico em poucas semanas. Segundo sua tutora, Luísa Sette Porto, 20, estudante de artes cênicas da UnB, o processo começou ainda quando ele era filhote. A mãe dela utilizou um produto com perfume para atrair o cachorro ao local escolhido, e indicava, com gestos, onde ele deveria fazer as necessidades. "As dificuldades só apareceram nos primeiros dias, pois ele ainda era muito novinho, mas, depois de duas ou três semanas, adaptou-se direitinho", relata.

Hoje, os acidentes são raros, e a tutora destaca a praticidade do recurso escolhido. "A casa fica muito mais limpa e cheirosa, visto que o tapete fica num lugar estratégico, e é fácil de trocar quando sujo. Aconselho educar o cachorro desde filhote, para não ter dificuldades posteriormente", afirma.

O banheiro dos gatos

Se os cães precisam de um treinamento mais direcionado, os gatos, geralmente, apresentam uma facilidade natural para utilizar a caixa de areia. O comportamento de cavar e cobrir as próprias necessidades faz parte do repertório da espécie. Ainda assim, a adaptação depende de um ambiente adequado e de condições que respeitem as preferências do animal.

A médica veterinária comportamentalista especializada em felinos Ilda Luana, da empresa Consultoria Felina, recomenda que os primeiros dias após a chegada de um gato sejam organizados em um cômodo tranquilo, com esconderijo, água, comida e uma caixa de areia de fácil acesso. "Nos primeiros dias, eu gosto de deixar o gato em um cômodo tranquilo, com esconderijo, água, comida e uma caixa fácil de encontrar, longe dos potes e da caminha. Para filhotes, a entrada precisa ser baixinha", orienta.

A escolha da areia também merece atenção. A veterinária recomenda começar com uma opção de grãos finos, macios para as patas, sem perfume e que produzam pouca poeira. Produtos que formam torrões firmes facilitam a retirada da urina e a manutenção da caixa.

Caso o tutor queira experimentar outro tipo de areia, a orientação é oferecer uma segunda caixa, sem retirar imediatamente a opção que o gato já utiliza. Dessa maneira, o próprio animal pode demonstrar sua preferência. O tamanho e a localização do banheiro também interferem na adaptação. Uma referência apresentada pela especialista é escolher uma caixa com uma vez e meia o comprimento do gato, medido do focinho até a base da cauda. O espaço precisa permitir que ele entre, vire, cave e se agache com tranquilidade.

A caixa deve ficar em um ambiente silencioso, de fácil acesso e distante dos potes de comida e água. A limpeza precisa ser frequente, com a retirada das fezes e dos torrões de urina pelo menos uma vez ao dia. Em casas com mais de um gato, a recomendação inicial é disponibilizar uma caixa por animal, além de uma extra.

Quando o xixi fora do lugar é um alerta?

Um dos principais cuidados dos tutores de gatos é observar mudanças no comportamento. Quando um animal que sempre utilizou a caixa de areia começa a urinar em outros locais, o primeiro passo deve ser investigar possíveis problemas de saúde.

Cistite, cálculos urinários e dores nas articulações estão entre as condições que podem interferir no uso da caixa. Mudanças na areia, na frequência da limpeza e na dinâmica da casa também podem provocar rejeição ao banheiro. "Se um gato que sempre usou a caixa começa a fazer xixi fora, eu primeiro investigo a saúde. Às vezes, o gato está com dor para urinar. Em outros casos, é a borda alta da caixa que passou a ser difícil de atravessar. Também olho para o que mudou em casa", explica Ilda.

A veterinária destaca que a postura do animal e a quantidade de urina ajudam a identificar o que pode estar acontecendo. Pequenos jatos de urina em paredes, com o gato em pé e a cauda levantada, podem indicar marcação territorial. Já as idas frequentes à caixa, os miados durante a micção e a presença de sangue na urina são sinais que levantam suspeita de problemas urinários.

Nesses casos, a avaliação veterinária é indispensável. Quando a dificuldade persiste mesmo após os ajustes no ambiente, a consultoria comportamental também pode ajudar a identificar fatores que estejam prejudicando a adaptação.

No caso dos cães, Victor recomenda procurar um adestrador quando o tutor não consegue organizar a rotina de treinamento ou quando o xixi deixa de ser uma questão sanitária e passa a indicar marcação territorial. Segundo ele, tanto machos quanto fêmeas podem apresentar esse comportamento.

A adaptação exige tempo e atenção às particularidades de cada animal. Para Gustavo, a paciência é fundamental durante o processo, assim como manter os passeios na rotina. " Tapete quebra um galho, principalmente para quem mora em apartamento, mas sempre prefiro que ela faça o xixi durante os passeios", destaca.