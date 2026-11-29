Nas docerias e supermercados, novas opções de doces natalinos aparecem; diferentes receitas e dicas da ceia perfeita circulam na internet; árvores prontas aparecem em vitrines. Entre cores padronizadas e estilos comerciais, é comum não saber como transformar a própria casa em uma festa natalina.

Na dúvida, copiar o que todos estão fazendo é uma opção segura. No entanto, apenas seguir tendências e referências do que deveria ser uma decoração de Natal tira a personalidade e a identidade do lar. O que está em alta não é proibido, mas, para transformar a decoração da casa, é preciso fazer uma curadoria de quais elementos fazem sentido na estética do ambiente e o que está dentro do gosto pessoal.

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Com o maximalismo em alta, a festa mais extravagante do ano não fica de fora. "Tenho observado elementos superdimensionados, como maxibolas, flores gigantes, laços exuberantes e alguns personagens, transformando árvores e ambientes em verdadeiros espetáculos visuais em ambientes residenciais", comenta a designer de interiores Lania Lacorte.

Decorações maxi ajudam a mostrar personalidade na composição (foto: Arquivo pessoal)

A mistura de elementos naturais com decorações pesadas cria contraste (foto: Arquivo pessoal) Na mesma linha, a iluminação entra com o próprio destaque. Transformar o ambiente em uma atração para todos que o verem é o objetivo. "A proposta vai além de decorar: é criar experiências, despertar emoções e surpreender."

As cores clássicas, vermelho e verde, seguem em evidência — para muitos, a temporada não existe sem a presença dessa paleta —, agora dividindo espaço com variações mais sóbrias. "O vermelho vivo divide espaço com bordô, vinho, cereja-escura e ameixa, enquanto o verde aparece em tons de verde-floresta, musgo e esmeralda", explica a designer.

As cores não somem, apenas se reinventam — os tons terrosos seguem em evidência e se misturam à estética natalina. "Outra aposta é combinar as cores tradicionais com vidros coloridos ou incolores, peças metalizadas com cores champaghe, bege e marrom, azul profundo e tons de joias vibrantes, além dos tecidos do tipo veludo e xadrez", destaca Lania.

Entre o atual e o vintage

Outro destaque da temporada é o resgate da memória afetiva. Misturar peças herdadas a novos elementos ajuda a montar uma decoração lúdica. Além disso, aumenta a familiaridade e a identificação com a proposta extravagante. "As peças herdadas combinam muito com essa proposta mais vintage e podem deixar a decoração ainda mais bonita e pessoal", indica a arquiteta de interiores Julia Rosa Cabral.

Para ela, escolher uma paleta de cores ajuda a dar unidade ao conjunto. "O bordô, o verde-escuro e o azul-marinho podem aparecer nos elementos de maior destaque, enquanto enfeites menores trazem outras cores", explica. Dessa forma, fica mais fácil misturar elementos que você já possui com novas aquisições.

Também é possível transformar enfeites antigos com uma nova pintura que faça sentido com a paleta escolhida. No caso das peças herdadas e vintage, o ideal é preservar as características marcantes e únicas, que fazem parte da história delas, fazendo renovações pontuais. "Essa mistura entre peças de diferentes épocas tem muito a ver com o Natal deste ano", comenta Julia.

Prezando pelo mínimo

Mesmo com as proporções exageradas de bolas, laços e enfeites, ainda é possível criar um ambiente minimalista. "Parece contraditório, mas o minimalismo não desapareceu; ele passou a dividir espaço com propostas mais expressivas", diz Lania. Para ela, utilizar as maxibolas, por exemplo, em menor quantidade, ainda significa uma decoração mais contida.

Da mesma forma, elementos naturais combinam com a proposta simples. "O contraste entre o natural e o sofisticado fica bem interessante", analisa a designer. Apostar em madeira, palha, pinhas e folhagens secas mantém leveza no espaço e são facilmente combinadas com os clássicos, a partir de uma paleta pré-estabelecida.

Com a sua cara

Para além do espetáculo decorativo, o impacto visual deve acontecer pela personalidade do morador daquela casa, refletida nas escolhas de elementos natalinos. "A decoração deixa de depender de conjuntos perfeitamente combinados e passa a explorar misturas de materiais, escalas, texturas e memórias afetivas", destaca Lania.

Para isso, também é importante fazer um desenho prévio de como deve ser o resultado final, para que não haja um investimento desnecessário em peças que acabam não sendo úteis. Lania Lacorte destaca alguns meios e fins. Os elementos maxi e os tons escuros criam um aspecto impactante e emocionante. Elementos naturais trazem um ar de brasilidade. "Madeira, cerâmica, pinhas, folhagens, frutas e objetos artesanais também podem estar presentes, afinal somos um país continental, e esses elementos são fáceis de serem encontrados de norte a sul." Enquanto as transparências e as superfícies espelhadas trazem sofisticação.

Nesse sentido, a iluminação é sempre um ponto chave da composição. "A luz é quem dá vida a qualquer composição residencial", afirma Lania. Ela observa um método de iluminação cênico e sensorial ganhando força este ano. "Uso de velas em diferentes formatos e tamanhos, uso de castiçais, luminárias recarregáveis em LED, lanternas e reflexos em peças de vidro e metais", cita.

Para Lania, alguns desses formatos aparecem simultaneamente. "A combinação de diferentes fontes luminosas cria movimento, destaca texturas, valoriza os adornos e proporciona aconchego", explica. Enquanto os enfeites encantam os olhos, a iluminação captura os sentidos, levantando aquele ar caloroso sempre associado ao Natal.

Entrar no espírito festivo não significa abrir mão da estética construída da casa. Tudo pode ser adaptado e transformado. A estética do Natal cabe em diferentes estilos. "Acredito que há espaço para soltarmos nossa criatividade, e todos os estilos são bem-vindos. Mais do que seguir tendências, precisamos compreender o espaço e o estilo de decoração que fará sentido para cada caso", comenta Lania Lacorte.

Uma decoração especial, como a natalina, precisa do próprio espaço na casa, sem dividir com decorações não sazonais. "Eu prefiro uma produção pontual, pensada para o período das festas. Os enfeites mais característicos do Natal têm uma ligação muito forte com a data e dificilmente se encaixam na decoração durante o restante do ano", defende Julia.

A personalidade da casa não some, apenas abre espaço para uma atmosfera especial, e os elementos sempre podem ser reutilizados. "A minha recomendação é investir em peças que possam ser guardadas e reaproveitadas nos próximos natais, mudando as combinações e adicionando alguns detalhes a cada temporada. Assim, a decoração se renova e também vai reunindo memórias da família".

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte

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