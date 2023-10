Novo localizador Bluetooth é tão fino quanto um cartão de crédito

O Slimca Here é um aparelho de rastreamento inovador que usa toda a tecnologia do aplicativo Apple Find My em um item tão fino quanto um cartão de crédito. Recarregável, o dispositivo funciona por até cinco meses com um único carregamento de três horas e é feito de material dobrável, adequando-se a todo tipo de carteira.

Atualmente, ele está em financiamento coletivo, que deve acabar em cerca de um mês. A única limitação é que, por enquanto, ele só funciona com dispositivos iOS, como iPhones, iPads, iMacs e Apple Watches. O padrão de carregamento é USB-C, usado em dispositivos Apple e na maioria dos celulares Android atuais, dispensando a troca e descarte de baterias, como nas AirTags.



Além disso, o Slimca Here também reproduz um toque sonoro para te avisar onde está, caso necessário, e seu aplicativo integrado informa toda vez que você é separado do dispositivo, evitando que o perca quando estiver fora de casa.

Especificações do Slimca Here

O Slimca Here usa os serviços de localização Apple Find My, que usam a rede de dispositivos da marca para, através da tecnologia Bluetooth, detectar aparelhos eventualmente perdidos nas proximidades, triangulando sua posição. O processo, segundo a empresa, é encriptado e anônimo, e nem a Apple ou fabricantes terceirizadas vinculadas à marca conseguem descobrir a localização do dispositivo, com a informação sendo usada apenas para o usuário buscá-lo quando necessário.

Na primeira versão do aparelho, o Slimca V1, havia um carregador magnético, o que permitiu deixá-lo com as dimensões de um cartão de crédito, mas a falta de compatibilidade levou ao uso da tecnologia USB-C, com 0,7 mm de espessura e compatível com todos os cabos que têm essa especificação.

O material de fabricação é aço inoxidável maleável, com uma cobertura de tinta macia, um pequeno buraco retangular arredondado no topo para encaixe de cordinhas e um alto-falante duplo para acusar a localização em até 105dB.

O aparelho pode ser dobrado em até 15º, possui certificação de resistência à água IP64 e um botão com algumas funções — ele pode ligar uma pequena iluminação LED, resetar a conexão sem fio ou desligar o dispositivo. Tudo isso fica em um design igual ao de um cartão de crédito, com 0,09 cm (pouco menos de um milímetro) de espessura.

Uma curiosidade é que o engenheiro que idealizou a tecnologia, o taiwanês Jerry Lin, sentiu a necessidade de um aparelho desses quando uma AirTag que havia comprado não coube na sua carteira.

Por fim, o Slim Here ainda manda avisos via aplicativo avisando que você o deixou para trás, algo útil em viagens ou visitas a locais públicos, a menos que você esteja em um local confiável, onde deixa a carteira em cima da mesa frequentemente, como em casa ou no trabalho.

Caso você acabe levando o localizador de alguém sem querer, entre 1 e 3 dias do incidente um aviso será mandado para o seu aparelho, avisando que um item estranho está próximo. A mensagem também avisa que o dono do item consegue ver sua localização, e você pode desativar isso, se quiser, mas o Slim Here também pode tocar um som para você saber onde está.

Por enquanto, ele só está disponível para iPhones e outros aparelhos Apple, já que, segundo os criadores, a tecnologia Google Encontre Meu Dispositivo só funciona nativamente nos aparelhos Android e não suporta dispositivos de localização externos. Quando o suporte a outros aparelhos for disponibilizado, há planos de integração, mas como não se sabe se ou quando tal funcionalidade chegará para aparelhos Android, os criadores se comprometem a lançar duas versões no futuro, caso necessário.

Como adquirir o Slimca Here

Atualmente, o Slimca Here pode ser encomendado através de seu financiamento coletivo no Kickstarter, que já superou a meta de US$ 10.000 e arrecadou mais de US$ 55 mil (cerca de R$ 290 mil) até a data desta matéria. A campanha ainda segue por mais duas semanas, e você pode garantir um localizador por US$ 31 (cerca de R$ 160), com envio para o mundo todo.

Caso você esteja no Brasil, são adicionados mais US$ 10 ao valor de apoio para o frete, ficando US$ 41, cerca de R$ 210. Até o final da campanha, um desconto garante o mesmo preço para uma versão que inclui um bloqueador de RFID, item que fica entre algum cartão de crédito da sua carteira e o localizador para impedir que o chip acabe ilegível por conta de interferências eletromagnéticas.