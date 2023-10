Twitter vai remover número de curtidas e retuítes no feed

O X (antigo Twitter) deve mudar a visualização dos posts na página inicial. A mudança da vez removeria todos os dados de interação das publicações no feed, como número de respostas, curtidas e republicações (os "retuítes").

Em resposta a um assinante de seu perfil na rede, o proprietário do X Elon Musk afirmou que o novo visual melhora a legibilidade dos conteúdos e deve mostrar apenas o número de visualizações. Ainda seria possível ver as estatísticas completas, mas o processo vai exigir abrir a publicação para encontrar todos os detalhes.



PREVIEW: X will remove the interaction counts (likes, reposts) from the main timeline, leaving only view counts. You will be able to see these numbers when you tap into a post.





The intent of this is to improve readability. pic.twitter.com/RMbypx3bwh