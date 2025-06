As 10 celebridades femininas mais ricas dos Estados Unidos

4. Rihanna

Com um patrimônio avaliado em US$ 1 bilhão, a cantora e empresária Rihanna consolidou sua fortuna não apenas com a música, mas principalmente com suas empresas de moda e beleza: Fenty Beauty, Fenty Skin e Savage X Fenty. O lançamento dessas marcas em um período estratégico revolucionou o setor e impulsionou suas vendas