Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (22/8)

Faça o que for melhor para você, sem se importar com que eventualmente chovam críticas pela atitude, porque quem critica é, com certeza, a pessoa que acha que as prerrogativas delas valem mais que as suas.
De vez em quando dá um vazio como se nada do que tivesse feito até aqui valesse de verdade. Deixe passar, porque se não especular demais sobre essa estranha sensação, é certo que ela passará sem deixar rastros. Melhor não.
Hoje é um daqueles dias em que é melhor não ceder à tentação de discutir qualquer coisa que o valha, porque o fato pode crescer de tal maneira que fique descontrolado, e com certeza, não é nada disso que sua alma quer.
Muitas pequenas mudanças estão a caminho, mas hoje é um daqueles dias em que é melhor não ficar especulando sobre o que isso seria, porque a mente é cheia de truques e armadilhas, e você acabaria imaginando o que não é.
Melhorar é algo que cada vez menos depende de sorte e mais de que você coloque em marcha as iniciativas que andou amadurecendo, mas que ainda não teve coragem de praticar. Não é hoje, mas é um dia desses qualquer.
Serenidade. Tudo que você precisa no dia de hoje é serenidade, mas se ficar dependendo de circunstâncias ótimas para ficar nesse estado de ânimo, acontecerá tudo o contrário. A serenidade virá porque você a decide.
O ingrediente humano é complexo, mas totalmente necessário, e se de vez em quando dá vontade de se distanciar de todos porque só armam encrenca, a maioria dos momentos traz condições auspiciosas através dos relacionamentos.
Por mais que sua alma sempre suspeite de todas as pessoas, é de fundamental importância construir relacionamentos de confiança. Assim, você também será uma pessoa de confiança para quem se aproximar. É por aí.
Se tiver dúvidas a respeito do que seria melhor fazer hoje, declare feriado e se dedique a descansar, ou a atuar com total desapego pelos resultados. Dessa forma você não receberá o impacto da confusão reinante.
É bom que mentalmente você voe longe no futuro e se encante com as visões. É bom, porque isso alimenta bons sentimentos e deixa você com um humor muito melhor para tratar as pessoas próximas e distantes. Bom para todos.
De alguma maneira você vai ter de dar uma virada radical nos acontecimentos, porque não seria sábio se acomodar na situação atual, apesar de parecer sensato. O que importa é manter vivo o espírito de aventura.
Hoje é um daqueles dias em que aquilo que é esperado não acontece enquanto o que seja inesperado tem todas as chances de acontecer. Desfrutar ou não disso depende inteiramente de sua capacidade de se surpreender.