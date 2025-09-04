COMIDA

Precisa ou não lavar o arroz antes de cozinhar?

O Correio conversou com especialista para entender se a prática pode ser uma escolha pessoal e se há impacto relevante na nutrição, sabor ou segurança alimentar

Por Bianca Lucca
O hábito de enxaguar o arroz antes do preparo divide opiniões e gera dúvidas na cozinha

Enquanto alguns acreditam que lavar os grãos ajuda a remover impurezas e o excesso de amido, outros defendem que esse processo pode levar à perda de nutrientes

Segundo Maria Cláudia da Silva, professora de nutrição do CEUB, lavar o arroz é uma decisão pessoal, não sendo obrigatório nem proibido

'Algumas pessoas preferem lavar porque acreditam que o arroz fica menos papa, mas essa é uma escolha de técnica de preparo, não uma exigência nutricional', explica

Para algumas pessoas, lavar o arroz pode até deixar os grãos mais soltos. Maria Cláudia destaca que na prática, fatores como a quantidade de água e a temperatura de cocção influenciam mais do que a lavagem, no entanto

Em lavagens rápidas, a perda de nutrientes importantes é insignificante. Conforme a especialista, apenas quando se deixa de molho por muito tempo há maior perda de vitaminas e minerais hidrossolúveis

'Ainda assim, não é algo que torne o arroz sem valor nutritivo', acrescenta

A lavagem ainda não remove pesticidas, agrotóxicos ou resíduos químicos, nem no arroz nem em outros alimentos

A necessidade de lavar o arroz não muda conforme o tipo dos grãos — branco, integral, parboilizado

'Independentemente do tipo, a recomendação científica é a mesma: não há necessidade de lavar. Quem lava, faz por preferência pessoal', justifica Maria Cláudia

Os grãos também não são influenciados em sua textura e sabor final devido a lavagem. 'São mais afetados pela quantidade de água e pela técnica de preparo', diz

A nutricionista destaca que, por causa da lavagem não eliminar riscos químicos ou biológicos — neutralizados pela cocção, que ocorre em alta temperatura — não existe risco à saúde se o arroz não for lavado antes do cozimento

'O cuidado maior deve ser após o arroz pronto: não deixá-lo por muito tempo em temperatura ambiente, para evitar proliferação de microrganismos'

Se a pessoa optar por lavar, o ideal é fazer enxágues rápidos. De acordo com a nutricionista, deixar de molho pode aumentar a perda de nutrientes, mas não traz benefícios nutricionais

O índice glicêmico ou o efeito na saciedade também não são alterados pela lavagem. 'O que influencia é consumir o arroz preparado de um dia para o outro, pois isso melhora o índice glicêmico', ressalta

Pessoas com restrições alimentares ou problemas digestivos não são beneficiadas pela lavagem do alimento

A especialista exemplifica que, diferente do feijão, que pode ser deixado de molho para reduzir fatores antinutricionais que causam gases, no arroz a lavagem não traz benefícios digestivos

