O significado de sonhar com dentes

Sonhar com dentes caindo, quebrando ou amolecendo é mais frequente do que parece e costuma causar estranhamento ao acordar. Para especialistas, esse tipo de sonho pode estar ligado à autoestima, ao medo de perdas e a momentos de mudança.Reprodução
Para a psicologia, os sonhos não são aleatórios. Eles são construídos a partir de experiências do dia, memórias e conteúdos mais profundos, funcionando como parte do processo psíquico.Reprodução
A psicóloga clínica Marília Vav explica que não há uma interpretação fixa. O significado depende da história de vida, das experiências e do momento emocional de cada pessoa.Reprodução
Os dentes estão ligados à identidade e à imagem social. Quando aparecem frágeis nos sonhos, podem indicar insegurança, medo de julgamento ou sensação de exposição.Reprodução
Esse tipo de sonho também pode surgir em fases de transição. Mudanças na vida pessoal ou profissional podem gerar instabilidade, que o inconsciente traduz em imagens de perda.Reprodução
A psicologia analítica considera o contexto essencial. Experiências passadas, constrangimentos ou até memórias da infância podem influenciar o significado. Sonhos com dentes desalinhados ou caindo em público podem refletir falta de controle ou medo de exposição.Reprodução
A especialista alerta que não se deve generalizar. O mesmo sonho pode ter sentidos diferentes para cada pessoa. Quando ele se repete, pode indicar algo não resolvido. Falar ou registrar os sonhos pode ajudar na compreensão e no processo emocional.Reprodução
* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca