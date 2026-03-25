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O significado de sonhar com dentes

Sonhos com dentes caindo ou quebrando estão entre os mais comuns e podem refletir emoções, inseguranças e mudanças internas

Por Thamires Pinheiro
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Por que esse sonho é tão comum

Sonhar com dentes caindo, quebrando ou amolecendo é mais frequente do que parece e costuma causar estranhamento ao acordar. Para especialistas, esse tipo de sonho pode estar ligado à autoestima, ao medo de perdas e a momentos de mudança.

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Como a mente constrói os sonhos

Para a psicologia, os sonhos não são aleatórios. Eles são construídos a partir de experiências do dia, memórias e conteúdos mais profundos, funcionando como parte do processo psíquico.

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Não existe um único significado

A psicóloga clínica Marília Vav explica que não há uma interpretação fixa. O significado depende da história de vida, das experiências e do momento emocional de cada pessoa.

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Dentes e a forma de se mostrar ao mundo

Os dentes estão ligados à identidade e à imagem social. Quando aparecem frágeis nos sonhos, podem indicar insegurança, medo de julgamento ou sensação de exposição.

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Sonhos ligados a mudanças

Esse tipo de sonho também pode surgir em fases de transição. Mudanças na vida pessoal ou profissional podem gerar instabilidade, que o inconsciente traduz em imagens de perda.

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A importância da história pessoal

A psicologia analítica considera o contexto essencial. Experiências passadas, constrangimentos ou até memórias da infância podem influenciar o significado. Sonhos com dentes desalinhados ou caindo em público podem refletir falta de controle ou medo de exposição.

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Evitar respostas prontas

A especialista alerta que não se deve generalizar. O mesmo sonho pode ter sentidos diferentes para cada pessoa. Quando ele se repete, pode indicar algo não resolvido. Falar ou registrar os sonhos pode ajudar na compreensão e no processo emocional.

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* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca 

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