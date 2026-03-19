'The Challenger': Kristen Stewart será 1ª mulher astronauta na série

A Amazon aprovou oficialmente a produção de The Challenger, nova série limitada estrelada por Kristen Stewart. A atriz viverá Sally Ride, física e astronauta que se tornou a primeira mulher americana a viajar ao espaço.
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O projeto será comandado por Maggie Cohn, de A Escada, que assina o roteiro e atua como showrunner e produtora executiva. A série é baseada no livro The New Guys, de Meredith E. Bagby.
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A trama acompanha um dos momentos mais marcantes da história espacial: o desastre do ônibus espacial Challenger, ocorrido em 1986, que resultou na morte de sete tripulantes.
Além dos eventos que levaram à tragédia, a produção também focará na investigação conduzida pela Comissão Rogers, responsável por apurar as causas do acidente e identificar possíveis responsáveis dentro da NASA.
A narrativa acompanhará Sally Ride como integrante da comissão, explorando seu papel nas apurações e sua jornada pessoal diante de um dos maiores desastres da exploração espacial.
A série também mostrará a trajetória da astronauta desde sua entrada na turma de 1978, passando pelo treinamento, desafios profissionais e pessoais, até seu feito histórico ao se tornar a primeira mulher americana no espaço.
The Challenger marca o primeiro papel fixo de Kristen Stewart na televisão, após uma carreira consolidada no cinema. Não há previsão de estreia para a série.
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