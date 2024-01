Operações do helicóptero desaparecido contam com o apoio da FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que as buscas pelo helicóptero desaparecido há 12 dias em São Paulo envolveram um esforço de mais de 135 horas de voo. A Polícia Militar de São Paulo confirmou nesta sexta-feira (12/1) que todos os tripulantes da aeronave estão mortos. Foram identificados que os quatro tripulantes ainda estavam a bordo do helicóptero.

"Ação conduzida por pessoal qualificado, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação", afirma a FAB em nota.

A aeronave disponibilizada pelo Quinto Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (5º/8º GAV) - Esquadrão Pantera, de Santa Maria (RS), para as buscas é uma H-60 Black Hawk, que se deslocou para averiguação e confirmação do local da ocorrência, com nove tripulantes a bordo, assim como a aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV) - Esquadrão Pelicano, de Campo Grande (MS), também integrante da missão, com 15 tripulantes especializados.

O time de investigações conta com a presença de profissionais do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), localizado em São Paulo. O órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado hoje para realizar a Ação Inicial da ocorrência do helicóptero desaparecido na região de Paraibuna (SP).

Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por profissionais qualificados e credenciados que realizam a coleta e a confirmação de dados, bem como a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação.

"A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", reitera a FAB.

Ano novo



As quatro vítimas, que deixaram São Paulo na véspera do Ano Novo, planejavam realizar um bate-volta em Ilhabela. As mensagens de texto e áudio trocadas durante o voo forneceram relatos de uma mudança de rota, um pouso de emergência em uma área de mata e a subsequente retomada do voo que terminou em tragédia.



