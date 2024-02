Lívia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, morreu após um encontro com o jogador sub-20 do Corinthians Dimas Cândido de Oliveira Filho, na última terça-feira (30/1). A jovem teve 4 paradas cardiorrespiratórias e tinha um corte de cerca de cinco centímetros na região íntima, o que ocasionou muita perda de sangue. O jogador e a jovem se conheceram em uma rede social e desde 17 de janeiro conversavam quase diariamente. O programa Fantástico, da TV Globo, teve acesso às últimas mensagens trocadas por Dimas e Lívia.

O jogador e a jovem tinham combinado de se encontrar às 18h, no dia em que Dimas ia viajar de férias para João Pessoa, na Paraíba. “Vou falar com a minha mãe. Ela vai deixar. Esse horário, sim”, disse a jovem. "Eu não gosto de transar sem camisinha", afirmou Dimas na sequência. E Lívia respondeu: "Eu também não".



Antes de sair para o encontro, Lívia falou que estava pronta e perguntou se Dimas queria que ela fosse ao apartamento em Tatuapé naquele momento ou mais tarde. O jogador respondeu: "Daqui a pouco". Pouco tempo depois, às 18h06, a jovem avisou: "Tô chegando, amor".

Entenda o caso

Lívia estava no apartamento de Dimas e foi encaminhada a um hospital de Tatuapé, em São Paulo, depois que o jogador acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso foi registrado como morte suspeita.

O jogador, que prestou depoimento à polícia, afirmou que a jovem desmaiou durante a relação sexual. A defesa de Dimas diz que o atleta não cometeu nenhum crime e aguarda o resultado da perícia. Além disso, Dimas também disse que ele e a jovem não ingeriram bebida alcoólica ou drogas.

A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso e solicitou realização de perícia no apartamento de Dimas Candido, onde foi encontrado sangue no colchão e no chão, além de uma camisinha e dois cigarros eletrônicos.

O atestado de óbito de Lívia Gabriele diz que a causa da morte da jovem foi uma "rutura de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda". É conhecida como saco de Douglas uma região genital que fica na parte baixa do abdômen entre o útero e o reto.