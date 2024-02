Carnaval 2024 tem aumento de acidentes e mortes nas estradas do país

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Carnaval 2024, nesta quarta-feira (15/2), com aumento no número de mortes e de acidentes nas estradas do país. Nos últimos seis dias, houve um reforço policial para fiscalizar infrações de trânsito e possíveis acidentes durante o feriadão. As ocorrências mais constantes foram registradas no Maranhão, onde casos de embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagem proibida foram responsáveis por 20 acidentes e quatro óbitos.

Segundo a corporação, foram registrados 1.223 acidentes, o que representa um aumento de 10% na comparação com as 1.112 ocorrências do ano passado. Também foram contabilizadas 85 mortes; número superior aos 80 óbitos registrados na última operação de carnaval, em 2023.

O aumento da fiscalização policial nessa época do ano já é uma tradição, devido ao número maior de carros que trafegam nas estradas para aproveitar o feriado. Diante disso, a PRF fiscalizou mais de 2,1 mil veículos e aproximadamente 3 mil pessoas. Além disso, foram realizados 1.635 testes de alcoolemia e mais de 340 pessoas participaram de ações educativas durante a operação.

Ainda de acordo com a instituição, essas ações educativas, aliadas ao reforço do policiamento e da fiscalização, também foram responsáveis por reduzir o índice de 144 prisões por outros crimes — excluindo aqueles que envolvem acidentes e mortes —, como apreensão de 20 armas transportadas sem autorização, além de 2.264 kg de maconha e 1.269 kg de cocaína.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2024/01/6792052-gm-anuncia-investimento-de-rs-7-bilhoes-no-brasil-ate-2028.html