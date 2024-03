Chuvas no Rio deixam 4 mortos, deslizamento de terra e alagamentos

O Rio de Janeiro foi um dos estados mais impactados pelas fortes chuvas anunciadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia na região Sudeste nesta sexta-feira (22/3). Na capital, o prefeito Eduardo Paes (MDB) orientou a população a antecipar a volta para casa para antes das 19h. Paes também decretou ponto facultativo nesta sexta. Houve registros de alagamento em todas as regiões.

No interior fluminense, as consequências do temporal abrangeram Petrópolis, na região serrana. Na cidade, o Corpo de Bombeiros confirmou três mortes em decorrência de desabamento de um prédio de três pavimentos. Entre os mortos, segundo informações do portal G1, um garoto de 9 anos, uma mulher de 24 e uma idosa.

No local, os bombeiros resgataram quatros pessoas com vida. Outras duas seguem soterradas nos escombros. A Defesa Civil de Petrópolis contabilizou 109 registros de ocorrências. Dessas, 75 foram deslizamentos. Em um desses, houve interrupção no fornecimento de energia por causa da queda de um poste de luz.

Petrópolis é a cidade fluminense com situação mais grave em decorrência das chuvas. Segundo a prefeitura, em 12 horas, das 6h às 18h, choveu 230 milímetros na cidade. O Rio Quitandinha, no município, transbordou. Confira a publicação da Defesa Civil local no Instagram:

Raio e desabamentos

Um vendedor ambulante foi atingido por raio em uma praia de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O homem caminhava pela areia da praia quando o raio o atingiu. Ele morreu na hora. Em Nilópolis, na Baixada Fluminense, uma casa desabou. Um homem que estava no imóvel foi resgatado com vida e está internado em um hospital.

O governo do Rio de Janeiro publicou na rede social X (antigo Twitter) as atualizações sobre o temporal no Rio:

?? #AçõesChuvasRJ Atualização em tempo real - 22/03 - 20h

NÍVEL DE SEVERIDADE METEOROLÓGICA

????Baixada Fluminense

????Baixada Litorânea

????Capital Fluminense

????Costa Verde

????Reg Metropolitana

????Reg Norte

????Reg Noroeste

????Reg Serrana I

????Reg Serrana II

????Reg Sul I

????Reg Sul II pic.twitter.com/nj9mvPhYUg March 22, 2024

Mau tempo continua até domingo



O temporal que atingiu o estado do Rio também havia sido alertado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na quinta-feira (21/3). O órgão alertou para "grande perigo" na região Sudeste, especificamente no estado do Rio, sudeste de Minas Gerais, o norte do Espírito Santo e o leste de São Paulo.

Entre sexta-feira (22/3) e domingo (24/3), são esperados temporais para região, com índices de chuva superior a 100 mm/dia e ventos superiores a 100 km/h. Segundo o alerta, havia risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e transtornos no transporte rodoviário.