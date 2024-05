Edifício é evacuado após deslizamento de terra em Chapecó (SC)

O edifício residencial Bordeaux, localizado na região central de Chapecó, em Santa Catarina, precisou ser evacuado por conta de um deslizamento de terra na garagem do prédio. Os moradores deixaram o local por volta das 22h dessa quinta-feira (23/5).

Equipes do Corpo de Bombeiros constataram uma ruptura no sistema de escoramento devido a grande quantidade de chuva registrada durante a noite da quinta. A corporação informou que a empresa responsável pela obra foi até o local com uma equipe de engenheiros para manter medidas de segurança.

Durante o incidente, o solo, muro, uma parte do telhado e um carro que estava estacionado acabou sendo atingido. As informações são do ClicRDC.

Chuva avança no estado



Centenas de pessoas já precisaram sair de suas casas em Santa Catarina por conta das fortes chuvas no estado. Dados desta semana contabilizaram 925 pessoas que foram obrigadas a se deslicar.

As tempestades começaram no estado na última sexta-feira (20/5). No domingo (19/5), já haviam 117 pessoas desalojadas e 654 desabrigadas nos 24 municípios catarinenses afetados pelas inundações e deslizamentos.

Somando a esse contingente, os 154 desalojados pelas fortes chuvas que acometeram São João do Sul entre os últimos dias 11 e 13, tem-se o total de 925 pessoas afetadas pelas chuvas no estado.