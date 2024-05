Ladrão agride assessora com barra de ferro em gabinete de vereador

O escritório do vereador Bruno Banana (PTB), de Ituiutaba, foi roubado nesta terça-feira (28/5) e uma assessora foi agredida pelo ladrão durante o crime. O homem segue sendo procurado pela polícia.

Alegando precisar de ajuda financeira, o suspeito entrou no gabinete, no centro da cidade do Triângulo Mineiro, como se estivesse procurando um atendimento comum ao cidadão. Ele pediu para falar com o parlamentar, mas Bruno não estava.

Ao ser informado pela secretária de que o vereador estava em viagem, ele se aproveitou de um momento em que a mulher se virou de costas e, com uma barra de ferro, bateu nas costas dela.

Em seguida pegou uma smartphone e fugiu. A Polícia Militar não encontrou o criminoso.

A possível identidade do homem foi levantada e, se confirmada, trata-se de um homem conhecido pelo uso de drogas que comete crimes para comprar entorpecentes. Mesmo ferida, a vítima passa bem.