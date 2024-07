Foragido após saidinha estupra mãe e criança ao invadir casa

Um homem de 42 anos, que havia deixado a prisão em São Paulo ao ser beneficiado com a saída temporária, foi preso na madrugada desta terça-feira (9/7) em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais, após invadir uma residência e estuprar uma mulher, de 35, e a filha dela, de 10.

O suspeito deveria ter retornado ao sistema prisional em junho, mas desde o dia 17 do referido mês ele estava na cidade mineira, segundo informado pela família dele à Polícia Militar. No início da tarde do último domingo (7/7), o homem — que cumpre pena pelos crimes de roubo, latrocínio e estupro — entrou na casa e forçou a mulher a manter relação sexual com ele.

Leia também: PF cumpre 11 mandados de prisão em operação contra fraudes na Caixa Econômica

Consta no registro da ocorrência que a intenção do agressor era fazer o mesmo com a menina de 10 anos, mas a mãe conseguiu evitar ao empurrá-lo. Mesmo assim, o homem chegou a tocar na região íntima da criança, o que pode ser enquadrado como estupro de vulnerável — qualificado não só quando há conjunção carnal, mas a prática de ato libidinoso. Na ocasião, o homem fugiu levando R$ 70 em dinheiro e uma bicicleta.

Mãe e filha foram levadas ao Hospital Antônio Moreira da Costa, onde a violência sexual foi confirmada por meio de exames.

Leia também: Brasileiros reclamam de descaso após pouso de emergência na Itália

Os militares iniciaram as buscas por meio da análise de imagens de câmeras de segurança na região e denúncias anônimas. Com isso, o homem acabou preso perto da Praça Delfim Moreira, uma das entradas da cidade. A bicicleta, encontrada na casa dele, foi apreendida.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi encaminhado ao sistema prisional, e o inquérito será concluído nos próximos dias.