Incêndios: SP destina R$ 10 milhões para produtores rurais afetados

O governador do estado, Tarcísio de Freitas, decretou emergência em 45 cidades do interior - (crédito: LOURIVAL IZAQUE / AFP)

O governo de São Paulo anunciou, por meio da secretaria da Agricultura e Abastecimento, neste domingo (25/8), um pacote de ações destinado aos produtores rurais que foram afetados pelas grandes queimadas florestais no estado. Foi disponibilizado o valor total de R$ 10 milhões para reparar possíveis danos aos trabalhadoras.

Neste fim de semana, o governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou emergência em 45 cidades do interior. Também será disponibilizado um crédito no limite de até R$25 mil para auxiliar na recuperação dos prejuízos causados pelo fogo.

Os valores são do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), que tem como objetivo atenuar os impactos das perdas de produção causadas por seca e outras adversidades climáticas, além de cobrir custos emergenciais, juntamente com mais de 15 seguradoras credenciais.



*Estagiária sob supervisão de Luana Patriolino