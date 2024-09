Morre Dona Marilda, apoiadora de Lula que protagonizou fotos com o presidente

Morreu dona Marilda, apoiadora do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores que esteve em atos de campanha e protagonizou fotos icônicas que marcaram as campanhas de Lula em 2017 e 2022. Ela morava em Campina Grande, na Paraíba e era muito conhecida no movimento político da esquerda. A morte de Marilda foi comunicada pelo portal Notícia Certa PB.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no México onde deverá participar da posse da nova presidente do país Claudia Sheinbaum. Pelas redes sociais, Lula lamentou a morte da apoiadora a quem chamou de amiga. "Adeus, minha amiga. Meus sentimentos aos parentes, amigos e conterrâneos da Dona Marilda neste momento de despedida", escreveu.

Lula e Marilda protagonizaram fotos emblemáticas em 2017 e 2022, na Paraíba.

Em 2022, tratava-se do ato Ato Vamos juntos pela Paraíba e pelo Brasil. Já em 2017, Lula encontrou dona Marilda no ato "Água e Democracia" no dia 27 de agosto daquele ano.

Em 2022, o fotógrafo do presidente, Ricardo Sturcket, publicou a foto da montagem e escreveu "Lula com dona Marilda em Campina Grande, na Paraíba. Reencontro com o povo e o Brasil da esperança". A montagem foi repostada neste domingo (30/9) para comunicar a morte da correligionária do Partido dos Trabalhadores (PT).