Morre, aos 88 anos, o cantor e ator Kris Kristofferson

Morreu aos 88 anos o ator, músico e compositor Kris Kristofferson. Nas redes sociais, a família do multiartista publicou um comunicado que diz que ele morreu em casa e pacificamente neste sábado (28/9).

"É com pesar que compartilhamos a notícia de que nosso marido/pai/avô, Kris Kristofferson, faleceu pacificamente no sábado, 28 de setembro, em casa. Somos todos tão abençoados por nosso tempo com ele. Obrigado por amá-lo todos esses anos, e quando você vir um arco-íris, saiba que ele está sorrindo para todos nós", diz o texto.

Kris Kristofferson nasceu em Brownsville, no Texas em 22 de junho de 1936. Destacou-se, ao longo de sua carreira parcerias de sucesso com Johnny Cash, Willie Nelson, Shel Silverstein e Fred Foster; Kris Kristofferson é um importante nome da música country estadunidense.

No cinema, Kris Kristofferson participou de mais de cinquenta filmes, entre eles Planeta dos Macacos. O ator também esteve nas três gravações de Blade como o caça-vampiros Abraham Whistler e ganhou um Globo de Ouro em pelo filme Nasce uma Estrela, em 1976. Ele também foi indicado ao Oscar na categoria de Melhor Canção Original por Escrevendo Músicas em 1984.