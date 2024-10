Zé Neto recebe alta de hospital após sofrer acidente

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, recebeu alta do hospital na tarde desta quarta-feira (2/10). Ele estava internado desde sábado (28/9), no Hospital de Base de Rio Preto, após sofrer um acidente no rancho do parceiro de dupla, no interior de Minas Gerais.

No boletim médico de Zé Neto o hospital afirma que a alta ocorreu diante da "evolução satisfatória do quadro clínico" do cantor. "O Hospital de Base de São José do Rio Preto (HB) informa que, após evolução satisfatória do quadro clínico, o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) recebeu alta hospitalar na tarde desta quarta-feira. Após a alta, o cantor seguirá em acompanhamento médico na instituição", diz a nota.

Nesta manhã, o sertanejo publicou um vídeo nas redes sociais com o olho roxo e sem faixa na cabeça. "Tô passando pra deixar vocês tranquilos. Melhorei, já deu uma desinchada. Ainda tá um edema aqui, mas o médico falou que é normal. Estamos marcando um ensaio logo logo pra poder voltar aos palcos que é de onde a gente nunca devia ter saído. Mas foi bom esse tempo também. Obrigada pelas orações e pelas energias positivas", disse ele.

O artista se acidentou na noite do último sábado, enquanto andava de quadriciclo com Cristiano, no sítio do parceiro de dupla localizado em Fronteira, no Triângulo Mineiro. No acidente, ele fez um corte extenso na cabeça e foi levado rapidamente ao hospital.

Zé Neto levou vários pontos na cabeça e está com um dreno para ajudar na retirada do sangue da área ferida. Embora tenha tido um corte extenso, o cantor afirma que está bem e foi só um susto. "Estou com o olho um pouco inchado. Tá com um dreno aqui pra puxar o sangue do hematoma. Foi um corte bem grande. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Mais um susto ai pra gente ficar mais esperto" declarou o cantor, na ocasião.