Carro está preso há um mês em ponte que desabou entre Tocantins e Maranhão

O carro que ficou preso em uma fenda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira — que desabou entre as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) em 22 de dezembro de 2024 — está há um mês sobre o que sobrou da estrutura.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou, em nota, que a operação de retirada dos veículos que estão em cima da estrutura remanescente da ponte começou na terça-feira (21/1).

Técnicos do DNIT estão atuando na adequação das condições do encontro da ponte no lado de Aguiarnópolis, onde estão os caminhões e carros de passeio. A ação vai viabilizar a passagem dos veículos pelo local.

Após a execução dos serviços preliminares na estrutura que sobrou, as equipes vão retirar o caminhão mais próximo da saída da ponte. Na sequência, os demais veículos removidos. A expectativa é que a operação seja concluída até o fim desta semana.

"Para garantir a segurança dos trabalhadores envolvidos na operação a estrutura remanescente está sendo monitorada dinamicamente, com tecnologia adequada para detectar pequenas movimentações na sua estrutura. Desse modo, o planejamento poderá ser redirecionado, caso as equipes observem movimentações na estrutura durante a operação", informou o DNIT.

Decisão da Justiça

Na terça-feira (21/1), a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Imperatriz determinou que o DNIT removesse, no prazo de até 10 dias, o veículo que está preso na ponte há um mês. O dono do carro foi quem entrou com a ação na Justiça Federal.

