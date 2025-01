Stanley anuncia recall de produtos por risco de queimaduras

A Stanley, marca de garrafas térmicas, anunciou nesta sexta-feira (31/1) o recall de dois produtos fabricados entre 2016 e 2022. Segundo a empresa, os itens produzidos na China apresentaram problemas quando expostos ao calor, o que pode levar os usuários a sofrerem queimaduras.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O problema ocorre nas tampas de duas canecas de viagem: a Switchback [473 ml/16 oz] e Trigger Action [354 ml/12 oz e 250 ml/8.5 oz]. Conforme apurado pela Stanley, as tampas encolhem sob altas temperaturas o que faz com que a tampa se solte da caneca.

Os produtos têm uma identificação numérica, que podem ser localizados em baixo da caneca. (veja imagem abaixo)

A Stanley recomenda que o cliente que têm os produtos identificados acima suspenda o uso imediatamente e entre em contato com a Stanley 1913 através do serviço de atendimento ao consumidor no e-mail sac@stanley1913.com ou no telefone 0800-7618630, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

A empresa se comprometeu a substituir, gratuitamente, as tampas danificadas.













A Stanley também anunciou, em 2024, o recall de 401 mil garrafas térmicas.