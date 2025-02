Flordelis alega problemas graves de saúde e pede prisão domiciliar

A pastora e ex-deputada Flordelis, condenada a 50 anos de prisão pelo assassinato do marido, Anderson do Carmo, denunciou problemas graves de saúde enquanto cumpre pena na Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo Penitenciário de Bangu, Rio de Janeiro.

Na última quarta-feira (19), sua equipe divulgou, nas redes sociais, uma carta escrita por ela e enviada ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. O documento foi anexado ao processo de execução penal e detalha uma série de condições médicas enfrentadas pela detenta, incluindo crises de pânico, convulsões, depressão e incontinência urinária.

"Quando eu cheguei à penitenciária, fui diagnosticada com síndrome do pânico, fobia social, depressão e crises convulsivas. Passei dez dias no isolamento e só fui retirada porque desmaiei. Quando acordei, estava sozinha, com a testa sangrando, e precisei me arrastar até a cama", relatou Flordelis.

Além dos problemas psicológicos, a ex-deputada revelou ter sofrido uma queda na prisão, que resultou em fraturas na cabeça, no rosto e nos dentes. "Tenho dificuldade para comer porque não consigo mastigar. Preciso de ajuda. Estou presa por um crime que não cometi, mas hoje necessito de auxílio para algo que é um direito de todo ser humano: a saúde", afirmou.

No texto, Flordelis também menciona um histórico de saúde mental, alegando que há 30 anos teve um episódio de amnésia total sem receber o tratamento adequado. "Atualmente, minha irmã mais velha, dona Laudicéia, me visita sempre que pode. Foi através dela que soube que já tive algumas internações em um hospital psiquiátrico no Centro do Rio", pontuou.

A defesa da ex-deputada solicitou à Justiça que ela possa cumprir a pena em prisão domiciliar por questões humanitárias. Renato Loureiro, advogado de Flordelis, reforçou a urgência do pedido, destacando a necessidade de exames como holter, ultrassonografia total do abdômen e raio-X da cabeça e do rosto. "Flordelis está morrendo na prisão. Precisa sair urgentemente para se tratar com médicos particulares", argumentou.

O conteúdo Flordelis alega problemas graves de saúde e pede prisão domiciliar aparece primeiro em Feed TV.

