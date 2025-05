Divaldo Franco sobre casamento: "Amor e conexão transcendem o físico"

Divaldo Pereira Franco era médium, orador e fundador da Mansão do Caminho - (crédito: Ana Rayssa/Esp.CB/D.A Press)

Divaldo Pereira Franco, médium, orador e fundador da Mansão do Caminho, morreu aos 98 anos, na noite de terça-feira (13/5). Ele ficou conhecido por ser um dos principais continuadores do legado de Chico Xavier. O líder espírita participou de milhares de palestras em centenas de cidades e dezenas de países. Além dos mensagens de consolo e esperança, Divaldo abordou outros temas cotidianos, como o casamento.



No ano passado, Divaldo explicou que, no mundo espiritual, o casamento não tem o objetivo sexual. "Nas esferas felizes, o amor e a conexão emocional transcendem à necessidade física, proporcionando plenitude de sentimentos e vivência ímpar", afirmou.

Divaldo não era casado e não deixou filhos biológicos. No entanto, durante a trajetória como líder espírita ele foi responsável direto pela criação de 685 crianças e acolheu outras milhares de pessoas por meio do "atendimento fraterno nas doutrinárias espíritas e em ações sociais com foco em saúde, educação, assistência social e doações de itens essenciais às famílias em situação de vulnerabilidade social".

Segundo Divaldo, nem todo matrimônio é "programado" como o ato de nascer e morrer. "Muitos acontecimentos são do nosso livre arbítrio, porque senão nós seríamos escravos", frisava o líder espírita.

"Há casamentos que são programados, com espíritos que se amam, que desde antes estiveram vinculados. Mas ao longo da existência saturam porque o sexo é uma função orgânica através da qual nós sentimos emoções. A divindade foi tão sábia que ao sexo deu esta sensação técnica de prazer", acrescenta.

Velório e sepultamento

O velório do líder espírita será no ginásio de esportes da Mansão do Caminho, em Salvador, nesta quarta-feira (14/5), das 9h às 20h.

"O ato não tem como finalidade promover a adoração do corpo físico, mas possibilitar a todos um instante de união e oração para juntos externamos nosso carinho e gratidão por nosso Tio Di (como ele também era conhecido). O momento é aberto ao público, sem a necessidade de agendamento prévio", explicou a obra social Mansão do Caminho.

A pedido de Divaldo Franco, as cerimônias póstumas serão simples e de curta duração. Não haverá cortejo em carro aberto e o caixão permanecerá fechado. O sepultamento será realizado na quinta-feira (15/5), às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, mesmo local onde foi sepultado o amigo e companheiro de jornada na criação e manutenção da Mansão do Caminho, Tio Nilson de Souza Pereira.

