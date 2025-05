"A dor é quem nos ensina a viver": coletânea de frases de Divaldo Franco

Chamado de Semeador de estrelas e, segundo Chico Xavier, “tendo uma estrela na boca”, Divaldo Franco transmitiu mensagens de consolo, esperança e paz. Ele participou de mais de 20 mil conferências e seminários em 71 países. O líder espírita morreu aos 98 anos, na noite de terça-feira (13/5).

Amor, gratidão e perdão eram alguns dos temas mais frequentes das palestras de Divaldo. Segundo ele, o bem, mesmo quando pequeno, tem a capacidade de se multiplicar com o tempo, espalhando frutos positivos que se perpetuam na vida das pessoas. Já o mal, apesar de parecer forte e impactante no início, tende a se consumir e se destruir por si mesmo.

O Correio separou alguns frases de Divaldo Franco para conhecer ou relembrar mais sobre o pensamento do líder espírita:

"A verdadeira recompensa vem do bem que foi feito, da mão estendida ao próximo e da dedicação à causa do amor e da paz";

"O que temos nós deixamos. O que somos nós levamos";

"Toda vez que surgir um pensamento negativo, substitua por um positivo. Parece simples, mas o desafio está em praticar";

"O bem é bom para quem pratica o bem";

"Não duvide da força do bem";

"Somos cristãos. Habituamo-nos a compreender que a recompensa que aprendemos no cristianismo é a luta, não é o aplauso, não são as homenagens";

"A dor é quem nos ensina a viver";

"Não é importante que o outro aceite a nossa reconciliação, porque o problema dele é dele. Nós é que nos libertamos dos efeitos do mal que ele nos fez. A questão é eu me apaziguar, me reconciliar";

"Um dos sentimentos básicos do amor chama-se gratidão";

“Quando amamos e desdobramos o sentimento de amor, o mundo se torna melhor, porque nós nos tornamos melhores";

"Nós temos inimigos, mas é importante não ser o inimigo de ninguém”.

Legado

A Obra Social Mansão do Caminho e o Centro Espírita Caminho da Redenção afirmaram que Divaldo foi responsável direto pela criação de 685 crianças e acolheu outras milhares de pessoas por meio do "atendimento fraterno nas Doutrinárias Espíritas e em ações sociais com foco em saúde, educação, assistência social e doações de itens essenciais às famílias em situação de vulnerabilidade social".



A Comunidade Espírita de Brasília destacou que Divaldo "foi um farol de amor e sabedoria, iluminando incontáveis corações sob a égide do Espiritismo".

"Médium de excelsas virtudes, dedicou sua vida à divulgação consoladora da Doutrina Espírita, semeando esperança através de suas vibrantes palestras, obras mediúnicas e, sobretudo, pela fundação da Mansão do Caminho – obra caritativa que materializou os ensinamentos de Jesus e de Kardec", citou a Comunidade Espírita de Brasília.