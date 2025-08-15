Quem é o marido de Hytalo Santos, preso com o influenciador nesta sexta

O influenciador Hytalo Santos, investigado por tráfico humano e exploração sexual infantil pelo Ministério Público da Paraíba, foi preso em Carapicuíba (SP) nesta sexta-feira (15/8). Além de Hytalo, outro nome chamou atenção, o do marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, preso na mesma operação.
O caso repercutiu após o youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca, expor Hytalo em um vídeo de denúncia sobre adultilização de adolescentes na internet. A operação foi conduzida pela Polícia Civil de São Paulo após decisão judicial expedida pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba. O documento aponta que há "fortes indícios de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular e contrangimento de crianças e adolescentes".
- Leia também: As acusações sobre o influenciador Hytalo Santos
Euro é casado com Hytalo desde 2023. O casal oficializou a união em festa luxuosa avaliada em R$ 4 milhões, em Cajazeiras (PB). Na época, a cerimônia chamou a atenção após os noivos enviarem um Iphone 15 Pro Max para todos os convidados. Na época, o celular era o mais novo lançamento da Apple e custava a partir de R$ 10.999.
Mesmo com o convite luxuoso, alguns convidados não apareceram, entre eles a influenciadora Virgínia Fonseca.
Natural de São Vicente (SP), Euro é empresário e funkeiro, e já chegou a gravar músicas com o marido. Dias após o vídeo de Felca viralizar, ele se manifestou em defesa do marido. “Eu tô aqui com você. A justiça da terra e a de Deus vai ser feita como sempre foi feita, e sua volta por cima vai ser tremenda, porque eu sei o Deus que servimos. Te amo. Você nos ensina a cada dia por onde passa. Ensina sua bondade. O que tem, quer que todos tenham. É feliz com a conquista do próximo. Quantas famílias hoje têm um teto ou uma mansão porque você deu sem olhar pra você?", escreveu em publicação.
Horas depois do post, a conta dele no Instagram também foi suspensa.
