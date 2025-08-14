Felca perde medo de morrer e manda recado afiado a pedófilos

Felipe Bressanim Pereira, conhecido pelo público como Felca, estará no "Altas Horas" do próximo sábado (16), exibido na TV Globo. No bate-papo com Serginho Groisman, o youtuber falou sobre o impacto que seu vídeo teve nas mídias sociais e na esfera política.

O vídeo intitulado "Adultização" provocou ampla discussão nas redes sociais ao denunciar o influenciador paraibano Hytalo Santos por exploração de menores e abordar os perigos que as plataformas digitais representam para o público infanto-juvenil.

Durante a conversa, o criador de conteúdo e comediante revelou as consequências que enfrentou após a publicação do material na última quinta-feira (6).

De acordo com Felca, tanto ele quanto sua equipe já antecipavam as diversas reações que surgiriam ao exporem uma questão de tamanha relevância e complexidade.

"Algumas ameaças, sim, algumas críticas, movimentos de difamação de tentar descredibilizar. Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo, que era grande, tudo era esperado", comentou Felca, que acrescentou:

"Talvez venham ameaças, alguns processos, pessoas insatisfeitas, existe pedófilos que se incomodaram pessoalmente por quebrar o esquema de pedofilia deles, vão se sentir atacados e bater de frente, mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não uma pessoa que está denunciando, quem tem que ter medo são os pedófilos".

O youtuber destacou que tem recebido registros de pessoas assistindo ao conteúdo no formato paisagem, algo incomum considerando que a maioria dos vídeos online são consumidos no modo retrato, e até mesmo de núcleos familiares inteiros acompanhando juntos.

Para ele, foi a revolta diante da situação que o motivou a tomar uma posição. "Se você não sente indignação, você não é um ser humano. Eu, como senti e tinha um público, simplesmente liguei a câmera e falei".