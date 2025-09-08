Maiara e Maraísa opinam sobre 'solteirice' de Virginia e Zé Felipe

Zé Felipe e Virgínia Fonseca seguem dando o que falar com especulações sobre possíveis novos relacionamentos amorosos.
Enquanto o público repercute intensamente os supostos romances nas redes sociais, parece que até mesmo outras celebridades estão atentas ao desenrolar da história.
Maiara e Maraisa, por exemplo, comentaram o assunto ao serem abordadas pela repórter Monique Arruda, do portal LeoDias.
As sertanejas inicialmente tentaram manter a discrição, mas logo deixaram claro que torcem pela felicidade do ex-casal, independente de com quem estejam se envolvendo.
"A gente torce pela felicidade dos dois, com quem eles quiserem. E até onde eu sei, essas pessoas que as pessoas ventilam na mídia [Ana Castela e Vini Jr.] são maravilhosas também. Então porque não você ser feliz? Eu acho que a gente tem que buscar é ser feliz", afirmou Maiara.
Maraisa, por sua vez, seguiu a mesma linha de pensamento da irmã e reforçou os votos de positividade. "O que eu desejo é só alegria para eles, com quem eles quiserem estar", completou.
Saiba Mais
- Mariana Morais Cantor Cacau Jr. e arquiteta Ellis Farias se casam em cerimônia emocionante no Rio de Janeiro
- Mariana Morais 'Vai Que': Brunno Daltro aposta no pop leve e apaixonado em lançamento de novo single
- Mariana Morais Mãe de Virginia toma atitude contra Paolla Oliveira após polêmica
- Mariana Morais Ex-mulher de Daniel Alves acusa atual de maltratar seus filhos
- Mariana Morais Giovanna Figliê é coroada Miss Universe São Paulo 2026 em evento histórico na capital
- Mariana Morais Angélica faz desabafo sobre a partida do filho mais velho, Joaquim Huck