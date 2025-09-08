Maiara e Maraísa opinam sobre 'solteirice' de Virginia e Zé Felipe - (crédito: Reprodução/Instagram)

Zé Felipe e Virgínia Fonseca seguem dando o que falar com especulações sobre possíveis novos relacionamentos amorosos.

Enquanto o público repercute intensamente os supostos romances nas redes sociais, parece que até mesmo outras celebridades estão atentas ao desenrolar da história.

Maiara e Maraisa, por exemplo, comentaram o assunto ao serem abordadas pela repórter Monique Arruda, do portal LeoDias.

As sertanejas inicialmente tentaram manter a discrição, mas logo deixaram claro que torcem pela felicidade do ex-casal, independente de com quem estejam se envolvendo.

"A gente torce pela felicidade dos dois, com quem eles quiserem. E até onde eu sei, essas pessoas que as pessoas ventilam na mídia [Ana Castela e Vini Jr.] são maravilhosas também. Então porque não você ser feliz? Eu acho que a gente tem que buscar é ser feliz", afirmou Maiara.

Maraisa, por sua vez, seguiu a mesma linha de pensamento da irmã e reforçou os votos de positividade. "O que eu desejo é só alegria para eles, com quem eles quiserem estar", completou.