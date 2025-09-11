Moraes autoriza Bolsonaro a realizar procedimento médico no domingo (14/9)

Relatório médico juntado ao processo informa que Bolsonaro precisa ser submetido a procedimento para retirada de lesões de pele - (crédito: Sergio Lima/AFP)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a realizar procedimento médico no domingo (14/9), no Hospital DF Star, em Brasília.

Relatório médico juntado ao processo informa que Bolsonaro precisa ser submetido a procedimento para retirada de lesões de pele. A operação será realizada em regime ambulatorial, com previsão de alta no mesmo dia. O deslocamento deve ocorrer mediante escolta da Polícia Penal do Distrito Federal.

Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes determina que a defesa apresente ao STF, no prazo de 48h após o término do procedimento médico, o atestado de comparecimento, com a data e os horários dos atendimentos.

















Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. A medida é cumprida na casa do ex-presidente no condomínio Solar de Brasília, localizado no Jardim Botânico.

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus será retomado nesta quinta-feira (11/9). A sessão estava prevista para começar às 9h, mas foi remarcada para 14h porque o voto do ministro Luiz Fux durou quase 14 horas e a sessão de quarta-feira (10/9) se estendeu até por volta das 23h.

