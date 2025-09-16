Calor intenso e possibilidade de chuvas marcam o fim do inverno

O calor e a seca vão predominar em grande parte do país até domingo (21/9), marcando o fim do inverno - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Brasil vai enfrentar mais uma semana de calor intenso, com termômetros podendo chegar perto de 40 ºC no Centro-Oeste e no interior de São Paulo. O calor e a seca vão predominar em grande parte do país até domingo (21/9), marcando o fim do inverno.

Em Palmas (TO), a temperatura pode chegar a 39 ºC ao longo desta semana. Teresina (PI) os termômetros podem marcar 38 ºC. A temperatura vai ficar acima de 30 ºC nas seguintes capitais: Belém (PA), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Macapá (AP), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e São Luiz (MA).



A consultora em meteorologia Andrea Ramos destaca ao Correio que a primavera começa na segunda-feira (22/9) e a estação é marcada por uma transição. A especialista também explica que o calor ocorre porque no inverno tem uma massa de ar quente seca que persiste por vários meses.

"O calor persiste, baixa umidade também e vai seguir essa sequência. Já tem até previsões de chuva para a semana que vem. Até porque quando começa a primavera, gradualmente tem um retorno de chuva e tem que ter cuidado, pois como está muito quente, pode favorecer pancadas de chuva, trovoadas isoladas e rajadas de vento", diz Andrea.

Leia também: Impactos das mudanças climáticas afetam um quarto da população brasileira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca que o tempo deve permanecer seco e sem chuva em grande parte do interior da Região Nordeste, com destaque para o oeste da Bahia, sul do Maranhão, grande parte do Piauí, Ceará, além do oeste da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Nessas áreas, a umidade do ar pode ficar abaixo de 20%. Por outro lado, no litoral leste, especialmente entre a Bahia e Alagoas, são esperadas chuvas, com acumulados que podem chegar a 30 mm no período.

Para a região Centro-Oeste, o destaque continua sendo a baixa umidade do ar, com valores abaixo de 25%, especialmente no Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e no centro-leste do Mato Grosso. Além disso, há previsão de chuvas isoladas, principalmente no Mato Grosso, com volumes abaixo de 10 mm.

A combinação de calor, alta umidade e circulação dos ventos favorece a presença de áreas de instabilidade e formação de nuvens carregadas na região Norte. Os maiores volumes de chuva são esperados no Amazonas, onde podem chegar a 100 mm no período, e em Roraima, com até 40 mm no período.

Leia também: Bombeiros do DF atendem mais de 40 ocorrências de incêndios florestais em 24h

Já nos estados do Acre, Rondônia, Pará e Amapá, as chuvas devem ocorrer de forma isolada e com baixos acumulados. No Tocantins, a previsão é de tempo seco na maior parte do estado, com possibilidade apenas de pancadas rápidas e localizadas na porção oeste.

No Sudeste, os principais volumes de chuva devem se concentrar no leste da região, especialmente entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, com acumulados de até 20 mm. No oeste de São Paulo e na maior parte de Minas Gerais, não há previsão de chuvas significativas. Nessas áreas, a umidade relativa do ar deve permanecer baixa, abaixo de 30%.

No Sul são esperados acumulados expressivos de chuva, que podem chegar a 200 mm, principalmente no centro e sul do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e Paraná, os volumes previstos são menores, em torno de 40 mm.

Há risco de granizo e rajadas fortes de vento nos dias até sexta-feira (19/9), afetando o Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina. Além disso, o centro-norte do Paraná deve registrar umidade relativa do ar abaixo de 30%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular