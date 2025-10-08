Morre César Romero, artista plástico, aos 74 anos

O artista plástico, médico, fotógrafo César Romero morreu aos 74 anos na terça-feira (7/10). A Polícia Civil da Bahia informou que vizinhos relataram que ele estava sendo alimentada por uma cuidadora quando se engasgou com o alimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e houve tentativa de reanimação, mas César não resistiu. O caso foi registrado na 14ª Delegacia Territorial da Barra, em Salvador. A perícia vai determinar a causa da morte.

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, por meio da Fundação Cultural do estado, lamentou a morte de César Romero.

Natural de Feira de Santana, ele iniciou a carreira na pintura em 1967, tendo participado de diversos salões no Brasil, incluindo atuando como júri. O artista passou por diversas premiações nacionais e internacionais e a obra dele é reconhecida por traços marcantes da cultura popular nordestina.

Com o uso peculiar das cores, Romero enalteceu as festividades populares e a religiosidade afro-brasileira, além de manifestar orgulho pelo sertão, por meio da gravura, do desenho e da ilustração. Ao longo dos mais de 50 anos de carreira, ele retratou o Nordeste em suas obras.

O potencial de articulação dele enquanto crítico das artes visuais também marcou sua história na Bahia e no mundo, publicando artigos, fazendo curadoria e participando de inúmeras exposições Brasil afora.

"A Bahia perde uma potência nas Artes, na Cultura e na poesia feita com traços e cores", diz a Fundação Cultural da Bahia.

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, destacou a importância de César Romero para a cultura local e estadual. “Feira de Santana perde um de seus filhos mais talentosos e sensíveis. César foi um artista completo, que levou o nome da nossa cidade para o Brasil e o mundo com sua arte única, marcada por traços fortes, símbolos e identidade baiana. Sua contribuição para a cultura local é imensurável. Que Deus conforte a família e os amigos neste momento de dor”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Cristiano Lôbo, também lamentou a perda e ressaltou a trajetória multifacetada do artista. “César Romero foi mais que um artista plástico. Era também um pensador, colunista, designer e músico. Um homem de múltiplos talentos, sempre comprometido com a cultura e com as expressões artísticas da nossa terra. Sua presença e suas criações marcaram gerações. Ele fará muita falta ao cenário cultural da Bahia”, declarou.

